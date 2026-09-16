Традиционный кептарь – это нагрудная безрукавная одежда, изготовленная преимущественно из овечьей кожи. Особенно характерна она была для западных регионов Украины – Гуцульщины, Покутья, Буковины, Бойковщины и Лемковщины. В то же время кептари в разных местностях заметно отличались по длине, цветам, крою и отделке.

На Гуцульщине кептари могли иметь отделку из сапьяна, цветные кисточки и косички, меховые каймы и другие декоративные элементы. При этом праздничные кептари украшали гораздо богаче, тогда как повседневные могли быть почти без декора.



Как выглядит кептарь и как его носить / Фото из инстаграма culture unites

Кептарь носили и мужчины, и женщины

Кептарь не был исключительно женской или мужской одеждой. На Гуцульщине его носили мужчины, женщины и дети, а конкретный вид одежды зависел от местных традиций. Современные этнографические свидетельства также показывают, что на Покутье мужские и женские кептари могли быть очень похожими.

Интересно, что кептари необязательно были праздничной одеждой. На Гуцульщине их носили и в повседневной жизни, а для праздников изготавливали варианты с более богатым убранством. То есть один и тот же тип одежды мог быть вполне практичной вещью на каждый день и частью торжественного наряда.

Кептарь могли шить специально для свадьбы

Особое место кептарь занимал в праздничном и свадебном наряде. Люди часто шили кептари именно на свадьбу, а затем надевали их в церковь. Когда вещь изнашивалась, отделку можно было отшить, а сам кептарь продолжали носить дома.

На Гуцульщине традиция праздничного кептаря сохранялась и в ХХ веке. По свидетельству гуцульской мастерицы Елены Марусяк, кептари надевали на свадьбу, большие праздники и крещение детей. Это свидетельство касается именно гуцульской традиции, а не всех регионов Украины.



Для чего нужен кептарь / Фото из инстаграма culture unites

Кептарь был вещью, которую не спешили выбрасывать после износа. Сохранились образцы очень давних гуцульских кептарей: в частности, современные коллекционеры описывают вещи, которым около двухсот лет. Некоторые старые кептари передавались из семьи в семью и могли использоваться на свадьбах.

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Фото: фестиваль "КУЛЬТУРА ОБЪЕДИНЯЕТ", Михаил Винтонюк