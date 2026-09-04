Сегодня слово "кибалка" может звучать необычно, но оно давно зафиксировано в украинском языке и этнографических источниках. Причем "кибалка" не была одним и тем же предметом: в зависимости от местности так называли различные элементы женского головного убора – от основы для прически до обруча под платок или чепца.

В "Словаре украинского языка" кибалка определена как старинный женский головной убор, что имеет форму полумесяца. Это слово также встречается в произведениях украинских писателей XIX века – в частности, Ивана Котляревского, Григория Квитки-Основьяненко и Ивана Нечуя-Левицкого.



Что такое кибалка в украинском образе / фото из открытых источников

В то же время этнографические описания показывают, что настоящая кибалка могла выглядеть по-разному в разных регионах. Например, на Восточном Подолье кибалкой или кибалочкой называли валик, скрученный и сшитый из полотна, который использовали в качестве подкладки под очипок. Такой вариант зафиксирован, в частности, в селах Зятковцы Гайсинского района и Стина Томашпольского района в Винницкой области. Там же известен и вариант кибалки в виде обруча из толстой бумаги. На Западном Подолье кибалкой называли деревянный обруч, который поддерживал платок.

Что такое кибалка и как ее использовали: смотрите видео

Материал зависел от конкретной разновидности. Были кибалки из конопляного шнурка, скрученного полотна, дерева, лыка, соломы и даже бумаги.

Где носили кибалку

Кибалка не была одинаковой частью традиционного женского наряда по всей Украине. Довольно подробно она описана в материалах о Подолье. На Восточном Подолье кибалка могла представлять собой полотняный валик под чепчик или бумажный обруч. На Западном Подолье известен деревянный обруч, который поддерживал платок.

В то же время это название и родственные формы слова встречались и в других регионах. Например, в этнографических материалах о Бойковщине зафиксирована "кибавка" как соломенный обруч под чепцом. На Волыни известен родственный термин "кебалко", которым могли называть уже не головной убор, а определенный способ укладки женской косы.

Кибалка хорошо показывает, насколько сложной могла быть конструкция традиционного женского головного убора. То, что сегодня кажется просто платком или чепчиком, на самом деле могло состоять из нескольких деталей, каждая из которых имела свое назначение.

Ранее 24 Канал также рассказывал о происхождении слова "припинда", которое вновь активно входит в лексикон современных украинцев.