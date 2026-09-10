В разных местностях под словом "помана" подразумевали не совсем одно и то же. Этнографические записи фиксируют его как поминальный хлеб или калач, а также как дары, которые родственники умершего передавали другим людям: в частности, вещи покойного, еду, деньги или другие предметы.

То есть "помана" – это не название одного конкретного предмета, который обязательно должен был присутствовать на каждых украинских похоронах. В разных регионах под этим словом могли подразумевать различные поминальные дары.

Что могли давать в качестве поманы

Одно из значений "поманы" связано с поминальным хлебом. В словарных источниках она зафиксирована как паска с крестом, а также как круглый калач без отверстия, на который могли класть лакомства и украшения. Такую "поману" использовали в качестве подарка, связанного прежде всего с религиозными обрядами.

В этнографических материалах понятие "помана" имеет и более широкое значение. Поминальными дарами могли быть еда, хлеб, деньги, свечи и вещи умершего. То есть в отдельных традициях семья после смерти человека передавала другим что-то на знак памятя, и такой дар также называли "поманой".

Именно поэтому в старинных описаниях это слово может относиться не только к еде. Помана могла быть тем, что давали другому человеку ради поминовения умершего.



Что такое "помана" в старину / Magnific

Помана как память об умершем

У этого слова есть и другое зафиксированное значение – "память, воспоминание", а также "подарок после смерти". Это хорошо показывает, почему помана была связана не просто с передачей вещей, а именно с памятью о человеке.

В традиционной культуре вещи покойного могли передаваться другим людям во время погребальных и поминальных обрядов. Такой предмет оставался у человека как напоминание о том, кого уже нет.

Откуда происходит слово "помана"

Интересна и история самого слова. Согласно этимологическим данным, украинское "помана" в значении поминального дара является заимствованием из молдавского и румынского языков: молдавское pomană означает "поминальные подарки", а румынское pomană – "поминки". Эти слова связывают с церковнославянским "помѣнъ" – "воспоминание, поминовение". Интересно, что в польском языке также зафиксировано слово "pomana" в значении "подарки, которые раздают родственники покойного".

А еще в украинских погребальных обычаях есть немало традиций, связанных с вещами, которые клали непосредственно в гроб. В частности, в гроб покойному могли класть монеты. О том, зачем это делали и какое значение придавали такому обычаю, читайте на 24 Канале.