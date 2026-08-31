В народе бытует мнение, будто золото и серебро впитывают негативную энергию или болезни прежнего владельца. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке развеял эти мифы и четко объяснил, как он относится к суевериям.

Можно ли носить украшения умерших родственников

По словам священника ПЦУ Алексея Филюка, христиане могут спокойно носить кольца, серьги, ожерелья или другие памятные вещи, которые достались им в наследство от умерших родственников. В этом нет ни греха, ни скрытой угрозы, ведь драгоценные металлы не несут в себе мистического зла и не способны навредить здоровью или судьбе живого человека.

Алексей Филюк подчеркнул, что во всем мире семейные реликвии веками передаются от одного поколения к другому как светлая память о предках. Человек имеет полное моральное и законное право распоряжаться полученными ценностями по своему усмотрению. В частности, носить их каждый день, переплавить на новое изделие, подарить или даже продать при необходимости.

Главное духовное предостережение заключается лишь в том, чтобы не создавать себе идола из материальных вещей и не придавать драгоценностям магического значения. Церковь призывает верующих искренне любить Бога, жить по Евангелию и не поддаваться суеверию. Ведь чистые помыслы и добрая память о родных всегда важнее любых предрассудков.

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