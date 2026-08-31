У народі можна почути думки, ніби золото та срібло поглинають важку енергетику чи хвороби колишнього власника. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці розвіяв ці міфи та чітко пояснив, як ставиться до забобонів.

Чи можна носити прикраси померлих родичів

За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, християни можуть спокійно носити каблучки, сережки, намиста чи інші пам’ятні речі, які дісталися їм у спадок від померлих родичів. У цьому немає жодного гріха чи прихованої загрози, адже дорогоцінні метали не несуть у собі містичного зла і не здатні нашкодити здоров'ю або долі живої людини.

Олексій Філюк наголосив, що в усьому світі родинні реліквії століттями переходять від одного покоління до іншого як світла згадка про предків. Людина має повне моральне та законне право розпоряджатися отриманими цінностями на власний розсуд. Зокрема, носити їх щодня, переплавити на новий виріб, подарувати або навіть продати за потреби.

Головне духовне застереження полягає лише в тому, щоб не створювати собі ідола з матеріальних речей і не надавати коштовностям магічного значення. Церква закликає вірян щиро любити Бога, жити за Євангелієм і не піддаватися марновірству. Адже чисті помисли та добра пам'ять про рідних завжди важливіші за будь-які забобони.

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