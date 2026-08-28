За забобонами, людина тоді ризикує втратити рідних чи накликати сварки в родину. Чи варто довіряти прикметам – далі розповідає 24 Канал.

Чому не можна ходити в одному черевику

З давніх-давен взуття в українській культурі вважали символом пари, рівноваги та життєвого шляху людини. Коли хтось пересувається лише в одному чоботі чи капці, то одразу накликає на себе самотність.

Наші предки вірили, що така дія притягує розлуку із коханою людиною, затяжні сварки та швидкий розрив шлюбу. Особливо суворо старші люди повчали дітей. Вважалося, що ходіння в одному черевику пророкує хвороби батьків або навіть раннє сирітство, адже людина нібито "відриває" одну рідну душу від іншої.

Окрім містичних трактувань, ця заборона має й цілком зрозуміле практичне пояснення. Нерівномірна висота стоп створює миттєвий перекіс у хребті, змушує людину кульгати та перевантажує суглоби. До того ж так значно легше пошкодити пальці або підковзнутися на слизькій підлозі.

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Ходити в одному черевику – можна чи ні / Фото Magnific

Важливо зазначити, що подібні заборони не мають жодного наукового підтвердження. У сучасному світі кожен самостійно вирішує, чи бачити в забутому капці містичний знак долі, чи просто не звертати увагу на давні повір'я. Зрештою, набагато корисніше дбати про власний побутовий комфорт, тримати речі на своїх місцях і берегти гармонію у стосунках реальними вчинками, аніж щиро боятися старих вигадок.

А чи знали ви, що станеться, якщо наступити на ногу іншої людини?