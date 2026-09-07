Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке решил развеять этот миф. Правда ли, что христианам запрещено свистеть в доме – читайте подробнее в материале 24 Канала.

Можно ли свистеть в доме

Отец Алексей заверил верующих, что в таком занятии нет никакой мистики или церковного табу. Христианство не связывает уровень благосостояния или счастья семьи с бытовым шумом, а финансовое благополучие строится на честном труде, а не на суевериях.

Однако одна вполне ощутимая и земная угроза все же существует. Священнослужитель пошутил, что свистеть в доме на самом деле можно, но только так, чтобы этого не заметила бабушка. Иначе разгневанная хозяйка быстро накажет за непослушание и шум.

Поэтому священник ПЦУ в очередной раз призвал верующих не искать магических знаков в повседневных мелочах. Настоящая причина, по которой следует избегать свиста в четырех стенах, заключается исключительно в элементарном уважении к покою родных, культуре общения и обычной домашней дисциплине.

На днях наша редакция подробно рассказала, правда ли, что людям нельзя здороваться через порог и на лестнице?