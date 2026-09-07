Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці вирішив спростувати цей міф. Чи правда, що християнам заборонено свистіти в оселі – читайте більше у матеріалі 24 Каналу.

Чи можна свистіти в хаті

Отець Олексій запевнив вірян, що жодної містики чи церковного табу в такому занятті немає. Християнство не пов'язує рівень достатку чи щастя родини з побутовим шумом, а фінансовий добробут будується на чесній праці, а не на забобонах.

Однак одна цілком відчутна й земна загроза все ж існує. Священнослужитель пожартував, що свистіти в хаті насправді можна, але лише так, аби цього не помітила бабуся. Інакше розлючена господиня швидко покарає за неслухняність і шум.

Тож священник ПЦУ вкотре закликав вірян не шукати магічних знаків у повсякденних дрібницях. Справжня причина уникати свисту в чотирьох стінах полягає винятково в елементарній повазі до спокою рідних, культурі спілкування та звичайній хатній дисципліні.

Днями наша редакція детально розповіла, чи правда, що людям не можна вітатися через поріг і на сходах?