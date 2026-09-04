У давнину наші предки вважали поріг дому межею між світами живих і мертвих. Чи можна вітатися або прощатися на цьому місці – розповідає 24 Канал.

Чому не можна вітатися або прощатися через поріг чи на сходах

За давніми язичницькими традиціями, під вхідними дверима ховали прах пращурів, які мали захищати родину від злих духів. Саме тому будь-які дії на самому порозі сприймали як неповагу до охоронців дому. Люди вірили, що рукостискання, обійми чи передавання речей через поріг будують стіну між співрозмовниками та неминуче призводять до затяжного конфлікту. Щоб вберегти дружбу й мир у родині, наші пращури завжди просили, аби гість переступав поріг і заходив у дім, або господар сам виходив назовні.

Схожі застереження стосуються і сходів. У народі вони символізують життєвий шлях, рух угору до достатку або падіння вниз. Якщо двоє людей вітаються чи прощаються, стоячи на різних сходинках, вони символічно закріплюють нерівність між собою. Адже один дивиться на іншого згори вниз, що за прикметами віщує заздрість та образу.

За давніми настановами предків, щоб привітатися з людиною варто зійти на рівний майданчик, де кожен почуватиметься впевнено і фізично, і психологічно.

Вітатися на порозі чи сходах – можна чи ні / Фото Magnific

Важливо зазначити, що не існує жодних доказів того, що поріг чи бетонні сходи можуть керувати людською долею. Усі ці табу виникли сотні років тому як спроба наших предків пояснити незрозумілі явища, застерегти від побутових травм на сходах та прищепити повагу до власної оселі.

Сьогодні кожен із нас самостійно обирає, чим керуватися у щоденному спілкуванні: покладатися на раціональне мислення, шанувати культурні традиції свого роду як цікаву фольклорну спадщину або ж просто робити крок назустріч співрозмовнику винятково з міркувань комфорту та елементарного етикету. Жодна прикмета не зруйнує міцних стосунків, якщо в їхній основі лежать щирість і взаємоповага.

Днями ми розповідали, чому не можна підіймати гроші чи прикраси на вулиці.