З давніх-давен люди наділяли перехрестя містичним значенням, вважаючи їх межею між світами, де концентрується потужна й нерідко небезпечна енергетика. Саме такі місця часто використовували для спеціальних обрядів, коли людина намагалася позбутися тяжкої хвороби, злиднів чи невдач, пише 24 Канал.

Чи можна підіймати гроші або прикраси на вулиці

Для цього негаразди подумки переносили на металеву річ, зокрема на монету, ланцюжок чи коштовність, а потім залишали її на перетині доріг. За повір'ям, кожен, хто спокуситься на таку знахідку, забирає весь чужий тягар собі разом із блискучим металом.

Срібло та золото мають сильну здатність поглинати настрій свого попереднього господаря. Коли хтось губить особисту річ, вона ще довго зберігає слід чужих переживань або навіть горя, з яким людина могла її втратити. Торкаючись до неї руками, новий власник ризикує перетягнути в особисте життя сварки, фінансові труднощі та безпричинну втому, яка не зникає навіть після відпочинку.

Важливо зазначити, що сучасна наука не довела наявність містичного впливу знайдених монет чи металевих виробів на людську долю. Неприємності після подібних знахідок найчастіше стаються через самонавіювання, коли людина заздалегідь очікує біди через давні забобони. Зрештою, кожен сам вирішує, чи вважати перехрестя місцем містичних небезпек, чи ні.

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Підіймати прикраси на дорозі – можна чи ні / Фото Magnific

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