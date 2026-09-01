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Чи можна перехрещувати руки під час тосту

Згідно з народними прикметами, випадково утворений руками хрест над застіллям вважали символом закриття удачі, розриву дружніх зв'язків і приваблення дрібних негараздів. Наші предки сприймали хрест як сакральний, захисний знак, який не варто відтворювати необачно чи в побутовій метушні.

Люди вірили, що така дія обіцяє сварку між тими, чиї руки перетнулися, або навіть приносить фінансові втрати господарям оселі. В окремих європейських країнах побутувало переконання, що схрещування келихів "плутає" добрі побажання, спрямовуючи їх у протилежний бік або позбавляючи сили щирі слова тосту.

Поруч із містикою існує й цілком зрозуміле пояснення, яке диктують правила звичайного етикету та безпеки. Коли кілька людей одночасно тягнуться через увесь стіл, ризик зачепити келих сусіда, розлити напій на святкову скатертину чи розбити крихке скло зростає в рази.

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У давні часи, коли скляний посуд коштував дорого, а будь-яка незграбність за столом псувала настрій присутнім, правило черговості та обережності допомагало уникати зайвої метушні.

Важливо зазначити, що жодних наукових доказів чи реальних підтверджень впливу народних прикмет на подальшу долю не існує. Схрещені над столом руки не здатні притягнути невдачу чи зруйнувати стосунки, якщо люди ставляться одне до одного з щирістю та повагою.

Зрештою, кожна людина самостійно обирає, чи сприймати ці перестороги як цікавий елемент культури, чи просто дотримуватися застільного етикету, щоб зберегти приємну атмосферу вечора.

А чи знали ви, чому наші предки боялися дарувати носовичок своїм рідним?