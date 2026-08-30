За народними прикметами, такий невинний подарунок здатний принести в дім смуток і сльози. Про це детальніше – пише 24 Канал.

Чому не можна дарувати носовичок

У давнину наші предки асоціювали хустинки винятково з обрядовими діями, хворобами та поховальними традиціями. Люди витирали носовичком сльози під час горя або зав'язували його на згадку про важку втрату. Саме тому виникла стійка прикмета – той, хто приймає в подарунок носовичок, разом з ним забирає на себе чужий біль, смуток і тривогу. Вважалося, що така річ нібито притягує причини для плачу та віщує невдачі у важливих справах.

Особливо суворо народні повір'я забороняють дарувати хустинки закоханим парам або молодятам. Пращури вірили, що подібний жест пророкує швидке охолодження почуттів, нескінченні сварки та неминучу розлуку. Якщо ж близька людина все одно вирішила зробити такий презент, народна мудрість радить символічно "відкупитися" від негативу. Для цього одержувач має віддати дарувальнику дрібну монету, щоб нейтралізувати дію прикмети.

Дарувати носовичок чи хустку – можна чи ні / Фото Magnific

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Важливо зазначити, що ці прикмети не мають жодного наукового підтвердження. Звичайний шматок тканини не здатен керувати подіями чи визначати долю людини. Кожен сам обирає, чи зважати на давні забобони, чи сприймати гарний аксесуар просто як прояв турботи та естетики.

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