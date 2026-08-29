Народні прикмети нерідко застерігають від дарування перлів, пов'язуючи цей коштовний камінь із сумом та прихованими випробуваннями. Чи варто довіряти цим забобонам – розповідає 24 Канал.

Чому не можна дарувати перли жінці

Стародавні греки вірили, що кожна перлина народжується зі сліз морських німф. Згодом у народі закріпилося стійке переконання, що отримати перли у подарунок – до гірких розчарувань і душевного болю.

Особливо суворо прикмети ставляться до весільних презентів. Багато хто досі остерігається дарувати перлове намисто чи сережки нареченій, адже забобонні люди вірять, що це призведе до нещасливого подружнього життя та сліз у шлюбі. Також з обережністю ставляться до виробів з однією-єдиною перлиною, бо вона нібито притягує самотність та тугу.

Водночас у багатьох східних культурах та європейських аристократичних родинах перли завжди символізували чистоту, довголіття, фінансове процвітання та високий статус.

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Що цікаво, існує спосіб нейтралізувати негативне значення прикмети – достатньо лише віддати дарувальнику символічну дрібну монету. У такий спосіб коштовність нібито купують, а не приймають задарма, що повністю знімає будь-яку дію повір'я.

Дарувати перли жінці – можна чи ні / Фото Magnific

Важливо зазначити, жодних наукових підтверджень чи логічних доказів цим забобонам немає. Вплив перлів на долю людини залишається винятково питанням особистого сприйняття, тому кожен сам вирішує, у що йому вірити. Вишукана прикраса завжди залишається насамперед проявом щирої уваги, любові та турботи, а справжні почуття дарувальника мають значно більшу силу, ніж будь-які старовинні міфи.

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