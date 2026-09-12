В этот день наши предки собирали сезонные овощи и готовили из них различные блюда. О днях ангела и других праздниках 12 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого мученика Автонома

Автоном возглавлял епископскую кафедру в Италии во времена правления императора Диоклетиана. Жестокие гонения на верующих вынудили священнослужителя покинуть родные края и найти убежище в городе Сорея. На новом месте он начал активную миссионерскую деятельность, в частности обращал местных язычников к Христу и освятил храм в честь архангела Михаила. Впоследствии епископ отправился с евангельской проповедью в Ликаонию и Исаврию. Очередная волна репрессий со стороны императора заставила его скрываться в Клавдиополе, но со временем святой вернулся в Сорею и приступил к распространению учения Христа в Асии и Лимнах. Конфликт разгорелся с новой силой, когда обращенные в христианство люди уничтожили языческие идолы. Возмущенные идолопоклонники ворвались в храм прямо во время Божественной литургии и жестоко лишили епископа жизни за его непоколебимую веру.

Кто отмечает День ангела 12 сентября

По новоюлианскому календарю 12 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Гнат, Макар, Максим, Николай, Александр, Алексей, Павел, Петр, Семен, Степан и Федор.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть люди с этими именами, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 12 сентября украинцы отмечают День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных Сил Украины. Изначально праздник был учрежден министром обороны, но в 2012 году власти отменили эту традицию. Справедливость восстановили уже в 2021 году, когда Валерий Залужный официальным приказом вернул военнослужащим радиоэлектронной борьбы их праздник. Сейчас эти специалисты глушат сигналы вражеских дронов, сбивают с курса крылатые ракеты, нарушают связь оккупантов и лишают командование противника возможности видеть и координировать действия. Благодаря их мастерству подразделения ВСУ сохраняют контроль над ходом боя, а гражданские города и критически важная инфраструктура получают надежную защиту.

Также во вторую субботу сентября свой праздник отмечают деятели украинского кино. В этот день чествуют режиссеров, операторов, актеров и сценаристов, которые запечатлевают современную борьбу нации, создают сильные документальные фильмы и возрождают национальное художественное киноискусство. Украинский кинематограф сегодня громко звучит на мировых фестивалях, раскрывая международному сообществу правду о несокрушимости украинцев и нашей уникальной культуре.