У цей день наші предки збирали сезонні овочі та готували з них різні страви. Про Дні ангела й інші свята 12 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого мученика Автонома

Автоном очолював єпископську кафедру в Італії в часи, коли імперією правив Діоклетіан. Жорстокі переслідування вірян змусили священнослужителя залишити рідні краї та знайти прихисток у місті Сорея. На новому місці він розпочав активну місіонерську діяльність, зокрема навертав місцевих язичників до Христа й освятив храм на честь архістратига Михаїла. Згодом єпископ вирушив із євангельською проповіддю до Лікаонії та Ісаврії. Чергова хвиля репресій імператора змусила його переховуватися в Клавдіополі, але з часом святий повернувся до Сореї та взявся поширювати вчення Христа в Асії та Лімнах. Конфлікт спалахнув із новою силою, коли навернені християни знищили язичницьких ідолів. Обурені ідолопоклонники увірвалися до храму просто під час Божественної літургії та жорстоко позбавили єпископа життя за його непохитну віру.

Хто святкує День ангела 12 вересня

За новоюліанським календарем, 12 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Гнат, Макар, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Семен, Степан і Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 12 вересня українці відзначають День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Спершу свято заснував міністр оборони, але у 2012 році влада скасувала цю традицію. Справедливість відновили вже у 2021-му, коли Валерій Залужний офіційним наказом повернув воїнам радіоелектронної боротьби їхній день. Нині ці спеціалісти глушать сигнали ворожих дронів, збивають з курсу крилаті ракети, ламають зв'язок окупантів та позбавляють командування противника очей та координації. Завдяки їхній майстерності підрозділи ЗСУ зберігають керування боєм, а цивільні міста й критична інфраструктура отримують надійний захист.

Також у другу суботу вересня своє свято відзначають діячі українського кіно. Цей день вшановує режисерів, операторів, акторів та сценаристів, які фіксують сучасну боротьбу нації, створюють сильні документальні стрічки та відроджують національне художнє кіномистецтво. Український кінематограф сьогодні гучно звучить на світових фестивалях, відкриваючи міжнародній спільноті правду про незламність українців і нашу унікальну культуру.