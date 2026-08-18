В этот день наши предки собирали травы и плели из них венки. О днях ангела и других праздниках 18 августа – подробнее рассказывает 24 Канал.

День памяти мучеников Флора и Лавра

Флор и Лавр были родными братьями-близнецами и искусными каменщиками, жившими во II веке в Иллирии. Свое мастерство они сочетали с искренним христианским служением. Известно, что святые, возводя величественный языческий храм по заказу местного правителя, обращали людей к вере во Христа и отдавали всю заработанную плату нуждающимся и обездоленным. Когда строительство завершилось, братья вместе с новообращенными христианами уничтожили языческие идолы и установили в здании святой крест. За такой поступок правитель приказал схватить братьев и подвергнуть их жестоким пыткам. Несмотря на тяжелые испытания, святые сохранили непоколебимую верность Богу, поэтому палачи сбросили их в глубокий колодец и заживо засыпали землей. Спустя много лет верующие обнаружили святые мощи мучеников целыми и нетленными.

Кто отмечает День ангела 18 августа

По новоюлианскому календарю 18 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Омелян, Иван, Иларион, Лев, Макар, Михаил и Ульяна.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают 18 августа

Ежегодно 18 августа отмечают День плохой поэзии, День открытия гелия, Всемирный день борьбы с раком молочной железы и День противозачаточных таблеток.