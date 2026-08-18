У цей день наші предки збирали трави та плели з них вінки. Про Дні ангела й інші свята 18 серпня – розповідає більше 24 Канал.

День пам'яті мучеників Флора і Лавра

Флор і Лавр були рідними братами-близнюками та вправними каменярами, які жили в II столітті в Іллірії. Свою майстерність вони поєднували зі щирим християнським служінням. Відомо, що святі, зводячи величний язичницький храм на замовлення місцевого правителя, навертали людей до віри в Христа та віддавали всю зароблену плату нужденним і знедоленим. Коли будівництво завершилося, брати разом із новонаверненими християнами знищили язичницьких ідолів і встановили в будівлі святий хрест. За такий вчинок правитель наказав схопити братів і піддати їх жорстоким тортурам. Попри важкі випробування, святі зберегли непохитну вірність Богові, тому кати скинули їх у глибокий колодязь і живцем засипали землею. Через багато років віряни віднайшли святі мощі мучеників цілими й нетлінними.

Хто святкує День ангела 18 серпня

За новоюліанським календарем, 18 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло та Уляна.

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У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають 18 серпня

Щороку 18 серпня святкують День поганої поезії, День відкриття гелію, Всесвітній день дослідження раку молочної залози та День протизаплідних таблеток.