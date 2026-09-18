В этот день наши предки собирали урожай шиповника. О днях ангела и других праздниках 18 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святого Евмения

С ранних лет Евмений решил посвятить свою судьбу служению Богу. Юноша сознательно избегал мирских искушений и сосредоточился на духовном росте. Со временем он возглавил Гортинскую епархию на острове Крит в сане епископа. На этой должности священнослужитель заботился об обездоленных и сиротах, раздав им все свое имущество. Силу его веры община увидела во время сильной засухи. Однажды искренняя молитва епископа к Творцу остановила бедствие и принесла долгожданный дождь на критскую землю. Кроме того, святой активно отстаивал основы христианского вероучения против монофелитской ереси, поэтому противники отправили его в изгнание в египетскую Фиваиду. Именно там Евмений завершил свой земной путь, а верующие позже перенесли его мощи обратно в Гортину для торжественного погребения.

Кто отмечает День ангела 18 сентября

По новоюлианскому календарю 18 сентября День ангела отмечают люди со следующими именами: Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Александр, Алексей, Раиса, Федор и Ефим.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 18 сентября отмечается Международный день борьбы за равную оплату труда. Его учредила Международная коалиция за равную оплату труда в 2019 году. Что интересно, этот день впервые отпраздновали в 2020 году по инициативе Организации Объединенных Наций. Сегодня принято говорить о проблеме разрыва между заработными платами мужчин и женщин.

Также сегодня отмечают Всемирный день бамбука, Всемирный день мониторинга качества воды, Всемирный день корпоративной культуры и Международный день чтения книг.