У цей день наші предки збирали врожай шипшини. Про Дні ангела та інші свята 18 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святого Євменія

З ранніх років Євменій вирішив присвятити власну долю служінню Богові. Юнак свідомо уникав світських спокус і зосередився на духовному зростанні. З часом він очолив Гортинську єпархію на острові Крит у сані єпископа. На цій посаді священнослужитель опікувався знедоленими та сиротами, роздавши їм усе власне майно. Силу його віри громада побачила під час сильної посухи. Одного дня щира молитва єпископа до Творця зупинила лихо та принесла довгоочікуваний дощ на критську землю. Крім цього, святий активно відстоював основи християнського віровчення проти монофелітської єресі, через що опоненти відправили його на заслання до єгипетської Фіваїди. Саме там Євменій завершив земний шлях, а віряни пізніше перенесли його мощі назад до Гортини для урочистого поховання.

Хто святкує День ангела 18 вересня

За новоюліанським календарем, 18 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Олександр, Олексій, Раїса, Федір та Юхим.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 18 вересня відзначають Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці. Його запровадила Міжнародна коаліція за рівну оплату праці у 2019 році. Що цікаво, цей день вперше відсвяткували у 2020-му за ініціативою Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні заведено говорити про проблему розриву між заробітними платами чоловіків і жінок.

Також сьогодні святкують Всесвітній день бамбука, Всесвітній день моніторингу якості води, Всесвітній день корпоративної культури та Міжнародний день читання книг.