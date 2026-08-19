В этот день наши предки гадали на грецких орехах. О днях ангела и других праздниках 19 августа – подробнее рассказывает 24 Канал.

День памяти святого мученика Андрея Стратилата и других

Римский военачальник Андрей Стратилат завоевал авторитет среди воинов во время успешных походов против персов и обратил многих людей в христианство. Завистливые военачальники рассказали об этом императору. Несмотря на жестокие пытки, святой отказался поклоняться языческим идолам. Император заключил мученика в тюрьму, но впоследствии отпустил, опасаясь солдатского бунта. Вскоре Андрей вместе со своим войском отправился в Тарс, где они приняли крещение, после чего правитель приказал казнить всех христианских воинов.

Кто отмечает День ангела 19 августа

По новоюлианскому календарю 19 августа День ангела отмечают люди с такими именами: Андрей, Николай и Тимофей.

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В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 19 августа в Украине отмечают профессиональный праздник пчеловодов – День пчеловода. В 1997 году его официальным указом установил президент Леонид Кучма. Именно в конце лета пчеловоды традиционно завершают сбор меда, проводят ревизию ульев и начинают готовить пчелиные семьи к зимовке.

Также 19 августа международное сообщество отмечает Всемирный день фотографии. Инициатором праздника стал австралийский фотограф Корске Ара, а первые масштабные торжества по этому случаю состоялись в 2010 году.