У цей день наші предки ворожили на волоських горіхах. Про Дні ангела та інші свята 19 серпня – детальніше розповідає 24 Канал.

День пам'яті святого мученика Андрія Стратилата й інших

Римський воєначальник Андрій Стратилат здобув авторитет серед воїнів під час успішних походів проти персів і навернув багатьох людей до християнства. Заздрісні воєначальники розповіли про це імператорові. Попри жорстокі тортури, святий відмовився поклонятися язичницьким ідолам. Імператор ув'язнив мученика, але згодом відпустив, побоюючись солдатського бунту. Невдовзі Андрій разом зі своїм військом вирушив до Тарса, де вони прийняли хрещення, після чого правитель наказав стратити всіх християнських воїнів.

Хто святкує День ангела 19 серпня

За новоюліанським календарем, 19 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Андрій, Микола та Тимофій.

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У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 19 серпня в Україні відзначають професійне свято бджолярів – День пасічника. У 1997 році його офіційним указом встановив президент Леонід Кучма. Саме наприкінці літа пасічники традиційно завершують медозбір, проводять ревізію вуликів і починають готувати бджолині сім'ї до зимівлі.

Також 19 серпня міжнародна спільнота святкує Всесвітній день фотографії. Ініціатором свята став австралійський фотограф Корске Ара, а перші масштабні урочистості з цієї нагоди відбулися у 2010 році.