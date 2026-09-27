В этот день наши предки заканчивали подготовку пасеки к наступлению зимы. О днях ангела и других праздниках 27 сентября – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти мучеников Калистрата и его супруги

Калистрат родился в Карфагене в христианской семье. Его дед собственными глазами видел страдания и Воскресение Иисуса Христа, а отец воспитал сына в глубокой вере. Когда юношу застали за искренней молитвой, язычники бросили его в тюрьму. Несмотря на жестокие допросы и пытки, мученик наотрез отказался поклониться идолам. Палачи попытались утопить его в море, однако святой чудесным образом уцелел. Это сильно удивило окружающих, и более сотни воинов-охранников немедленно обратились в христианство. Чтобы почтить память Калистрата и его сподвижников, верующие возвели на месте их подвига храм.

Кто отмечает День ангела 27 сентября

По новоюлианскому календарю 27 сентября День ангела отмечают люди с такими именами: Виктор, Игнат, Марк, Михаил, Петр и Федор.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть обладатели этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего наилучшего.

Что еще отмечают

Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 году. В этот день принято говорить о важном вкладе туризма в развитие экономики всех стран.

Также сегодня отмечают Международный день дочерей, День воспитателя в Украине, Всемирный день дошкольного образования, День машиностроителя Украины и Всемирный день мигрантов и беженцев.