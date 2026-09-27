У цей день наші предки завершували готувати пасіку до настання зими. Про Дні ангела й інші свята 27 вересня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті мучеників Калістрата і його дружини

Калістрат народився в Карфагені в християнській родині. Його дід на власні очі бачив страждання й Воскресіння Ісуса Христа, а батько виховав сина у глибокій вірі. Коли юнака викрили за щирою молитвою, язичники кинули його до в'язниці. Попри жорстокі допити й катування, мученик навідріз відмовився вклонитися ідолам. Кати спробували втопити його в морі, однак святий дивом уцілів. Це сильно здивувало людей навколо, тож понад сотня воїнів-охоронців негайно навернулася до християнства. Щоб вшанувати пам'ять Калістрата та його сподвижників, віряни звели на місці їхнього подвигу храм.

Хто святкує День ангела 27 вересня

За новоюліанським календарем, 27 вересня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Віктор, Ігнат, Марк, Михайло, Петро і Федір.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

Що ще відзначають

Щороку 27 вересня відзначають Всесвітній день туризму. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН у 1979 році. У цей день заведено говорити про важливий внесок туризму в розвиток економіки усіх країн.

Також сьогодні святкують Міжнародний день дочок, День вихователя в Україні, Всесвітній день дошкілля, День машинобудівника України та Всесвітній день мігрантів і біженців.