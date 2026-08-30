В этот день наши предки сжигали старые вещи и убирались в доме. О днях ангела и других праздниках 30 августа – рассказывает Православный церковный календарь.

День памяти святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Константинопольских

В 325 году святой Александр принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее, где решительно выступил против арианской ереси. В конце VI века Константинопольскую кафедру возглавлял святой Иоанн. Он составил фундаментальный "Покаянный номоканон", и церковная община с большим почтением приняла этот труд. В 780 году патриарший престол занял святитель Павел. В тот период император Лев Хазар активно насаждал иконоборчество, но глава Церкви не имел возможности вести открытую борьбу против правителя. По этой причине он решил тайно принять монашеский постриг в обители святого Флора.

Кто отмечает День ангела 30 августа

По новоюлианскому календарю 30 августа День ангела отмечают люди со следующими именами: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Павел, Петр, Федор, Иаков и Елизавета.

В древности считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь. Если среди ваших близких или друзей есть носители этих имен, не забудьте отправить им искренние поздравления и пожелать всего самого лучшего.

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Что еще отмечают

Ежегодно 30 августа отмечают Международный день жертв насильственных исчезновений, Международный день китовой акулы и День рождения электрического пылесоса.

Также сегодня отмечают День города Ровно, День города Донецк, День шахтера и праздник Жатвы.