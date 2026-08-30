У цей день наші предки спалювали старі речі та влаштовували прибирання вдома. Про Дні ангела й інші свята 30 серпня – розповідає Православний церковний календар.

День пам'яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських

У 325 році святий Олександр долучився до Першого Вселенського Собору в Нікеї, де рішуче виступив проти аріанської єресі. Наприкінці VI століття Константинопольську кафедру очолював святий Іван. Він уклав фундаментальний "Покаянний номоканон", а церковна спільнота з великою пошаною прийняла цю працю. У 780 році патріарший престол посів святитель Павло. У той період імператор Лев Хазар активно насаджував іконоборство, але очільник Церкви не мав змоги вести відкриту боротьбу проти володаря. Через це він вирішив таємно прийняти чернечий постриг в обителі святого Флора.

Хто святкує День ангела 30 серпня

За новоюліанським календарем, 30 серпня Дні ангела відзначають люди з такими іменами: Олександр, Арсеній, Опанас, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Павло, Петро, Федір, Яків та Єлизавета.

У давнину вважалося, що небесний покровитель захищає людину від життєвих негараздів та спрямовує її на правильний шлях. Якщо серед ваших близьких чи друзів є власники цих імен, не забудьте надіслати їм щирі привітання та побажати усього найкращого.

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Що ще відзначають

Щороку 30 серпня відзначають Міжнародний день жертв насильницького зникнення, Міжнародний день китової акули та День народження електричного пилососа.

Також сьогодні вшановують День міста Рівне, День міста Донецьк, День шахтаря та свято Жнив.