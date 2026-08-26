Сегодня ленты, цветочные украшения или декоративные чепчики вновь возвращаются в современную моду. Они помогают завершить образ, подчеркнуть индивидуальность или просто поднять настроение. Но задолго до того, как они стали стильным акцентом, эти элементы были неотъемлемой частью женского наряда, рассказывают специалисты Музея Ивана Гончара.

Свадебный венок – больше, чем украшение

Украинский венок давно стал одним из самых узнаваемых символов народного костюма. Однако его история гораздо глубже, чем знакомый сегодня образ из цветов и лент.

В Музее Ивана Гончара объясняют: незамужние девушки традиционно носили волосы, заплетенные в косы, и украшали их лентами. Самыми пышными были именно свадебные венки, а в каждом регионе Украины они отличались своими формами, материалами и украшениями.



Старинный свадебный венок / Фото Музея Ивана Гончара

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В коллекции музея хранится свадебный венок, датированный 1950 – 1960 годами. Это один из предметов, позволяющих увидеть, насколько разнообразными были украинские свадебные традиции и как по-разному их воплощали в разных уголках Украины.



Каким был свадебный венок в древности / Фото Музея Ивана Гончара

От венка до чепца

Свадебный венок был лишь одним из головных уборов, которые сопровождали женщину на протяжении всей жизни. После замужества менялся не только ее статус, но и образ. До начала ХХ века на большей части территории Украины замужние женщины покрывали голову наметкой – рушникообразным головным убором из льна или конопли. Во многих регионах под наметку надевали чепец, а в конце XIX века их постепенно вытеснили фабричные платки.



Украинский чепец / Фото Музея Ивана Гончара

Одним из таких предметов в коллекции является чепец начала ХХ века из села Кикова в Житомирской области. Его изготовили из домотканого конопляного полотна и тонкой хлопчатобумажной ткани, украсили шерстяным гарусом. В центре композиции – золотое солнце с 10 лучами, вокруг которого расположены волнистые линии и восемь орнаментальных мотивов.



Женский украинский чепец / Фото Музея Ивана Гончара

Целостный образ

Венок или чепец никогда не существовали отдельно от остальной одежды. Вместе с рубашкой, поясной, нагрудной и верхней одеждой, обувью, поясами и украшениями они формировали завершенный женский образ.

Благодаря этому эти предметы помогают увидеть украинский костюм не как набор отдельных вещей, а как продуманную систему, формировавшуюся веками. Каждый ее элемент имел свое место, а смена головного убора была естественной частью жизненного пути женщины.



Наряды невест на украинской свадьбе / Фото из открытых источников

Ленты, цветочные украшения и декоративные головные уборы и сегодня регулярно появляются в современной моде. Меняются материалы, силуэты и способы стилизации, но внимание к деталям остается неизменным.

В Музее Ивана Гончара отмечают, что украинский народный костюм формировался на протяжении веков, сохраняя местные особенности разных регионов. Именно по таким предметам можно проследить, как менялся женский образ, развивались ремесленные традиции и рождалась эстетика, которая и сегодня обретает новое звучание в работах современных дизайнеров.



Образы молодоженов на украинской свадьбе / Фото из открытых источников

Именно поэтому музейные экспонаты помогают увидеть не только красоту отдельных вещей, но и истории, которые когда-то можно было прочитать с одного взгляда.

У девушек в давние времена был еще один интересный аксессуар для волос, который сигнализировал, что они уже готовы к замужеству.