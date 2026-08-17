Жатва была одним из самых тяжелых периодов в жизни крестьян. Люди неделями работали в поле, косили зерновые и готовили урожай к уборке. Поэтому завершение жатвы сопровождалось не только празднованием, но и целым рядом обрядов. Одним из них было катание по стерне.

Почему в древности после жатвы катались по полю

Этот ритуал существовал в давние времена. Люди не просто катались по стерне, но и произносили: "Нивка-нивка, верни мою силу!" или "Пашня, пашня! Хлеба нам дай, силу нашу отдай!". Такой обычай зафиксировали украинские этнографы в описаниях жатвы.

Согласно народным представлениям, человек отдавал ниве свои силы во время работы, поэтому после завершения жатвы просил их вернуть. Это хорошо видно и в самих приговорках: украинцы обращаются к ниве и просят вернуть силу.

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Катались не просто где-нибудь в поле. В отдельных описаниях этот обряд был связан с "бородой" – несколькими стеблями, которые оставляли после завершения жатвы. Возле нее могли кататься по стерне, петь песни и произносить обрядовые слова.



Украинские традиции после жатвы / Freepik

Исследователи объясняют этот обычай верой в связь человека с землей. Считалось, что земля может вернуть человеку силу, которую он потратил во время работы на поле. В то же время значение обряда со временем изменилось.

Этнографы отмечают, что уже в XIX веке в отдельных местностях крестьяне катались по стерне не с магической целью, а просто ради развлечения. То есть древнее обрядовое действие постепенно могло превратиться в забавную часть завершения жатвы.

Катание по стерне было лишь одним из обжинковых обычаев. Для наших предков завершение жатвы означало не только конец тяжелой работы, но и особый момент, когда человек мог попросить землю вернуть ему потраченные ресурсы. Кстати, с особым уважением наши предки относились к духу полей, которым считали змею.