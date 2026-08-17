Жнива були одним із найважчих періодів селянського року. Люди тижнями працювали в полі, жали зернові та готували врожай до збирання. Тому завершення жнив супроводжувалося не лише святкуванням, а й цілим рядом обрядів. Одним із них було качання по стерні.

Чому в давнину після жнив качалися по полю

Цей ритуал існував у далекі часи. Люди не просто качалися по стерні, а й промовляли: "Нивко-нивко, верни мою силку!" або "Рілля, рілля! Хліба нам дай, силу нашу віддай!". Такий звичай зафіксували українські етнографи в описах жнив.

За народним уявленням, людина віддавала ниві свої сили під час роботи, тому після завершення жнив просила їх повернути. Це добре видно і в самих примовках: українці звертаються до ниви та просять віддати силу назад.

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Качалися не просто де-небудь у полі. В окремих описах цей обряд був пов'язаний із "бородою" – кількома стеблами, які залишали незжатими після завершення жнив. Біля неї могли качатися по стерні, співаючи та промовляючи обрядові слова.



Українські традиції після жнив / Freepik

Дослідники пояснюють цей звичай вірою у зв'язок людини із землею. Вважалося, що земля може повернути людині силу, яку вона витратила під час роботи на ниві. Водночас значення обряду з часом змінилося.

Етнографи зазначають, що вже у XIX столітті в окремих місцевостях селяни качалися по стерні не з магічною метою, а просто заради розваги. Тобто давня обрядова дія поступово могла перетворитися на кумедну частину завершення жнив.

Качання по стерні було лише одним з обжинкових звичаїв. Для наших предків завершення жнив означало не тільки кінець важкої роботи, а й особливий момент, коли людина могла попросити землю повернути їй витрачені ресурси. До речі, з особливою повагою наші предки ставилися до духа полів, яким вважали змію.