Трамп хоче віддати Путіну бажане: ексчлен парламенту НАТО припустив задум президента США

Дональд Трамп своїми діями призвів до загострення конфлікту з Китаєм, і він може перерости в реальну війну. І в цьому розкладі важливу роль може відіграти Володимир Путін.

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснив у розмові з 24 Каналом, які помилки Трампа призвели до цієї ситуації. Він наголосив, чи вдасться президенту США переманити очільника Кремля на свій бік.

До теми Володар хаосу: як Трамп рік руйнував світ, узурпував Америку та скандалив із Зеленським

Чому всі відвертаються від США?

Кульпа зазначив, що впродовж року Трамп програв тарифну та технологічну війну з Китаєм. Зараз він наблизився до реальної війни з Пекіном, адже наявні об'єктивні суперечності.

Світ, який ми знали, ґрунтувався на глобальній системі співпраці. У певний момент американські корпорації поставили жадібність вище за страх і перекинули виробництво продукції до Китаю, що призвело до того, що США залишилися з фінансовою системою, але без продукції,

– пояснив він.

Проте Сполучені Штати прокинулися надто пізно, на його думку, – сьогодні дуже мало країн вірять у те, що Трамп зможе виграти війну з придушення Пекіну. Навіть Європа відвертається від США, обмеживши за 2025 рік обсяги торгівлі з ними.

Сьогодні Трамп поводиться як ревізіоніст – так само як і Путін. Він грає на руйнування тієї системи, що працювала,

– підкреслив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО.

Зміна гегемона, на його думку, майже ніколи не відбувається без конфлікту, тому складається ситуація, що ця війна неминуча. Питання у тому, якою вона буде та де саме відбудеться

Яку роль Трамп відводить Путіну?

"Прискорити початок війни Трамп може, підпорядкувавши собі Європу. Тому він і прагне співпраці з Москвою. Путін, як бандит, має налякати європейські країни. Тому Трамп хоче договоритися з ним коштом суверенітету країн центральної Європи – України, Польщі, країн Балтії, – щоб добитися невизначеності поведінки Путіна щодо Китаю", – відзначив він.

До слова. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов наголосив, що заяви про введення 500% мит проти країн, що купують російську нафту, імовірно, є тиском на Путіна. Ці тарифи можуть бути запроваджені не тому, що Трамп хоче вести війну з Китаєм чи Індією. Президент США це робить, тому що ці країни підтримують Кремль, який веде війну в Україні та не хоче йти на поступки.

Проте Трамп не розуміє, що з погляду Росії він не має нічого привабливого для Кремля. Тому що Китай, на думку Кульпи, гарантує Путіну систему, як у Північній Кореї, щодо можливості передавати владу у межах сім'ї, чого Трамп не в змозі йому дати.

Також Путін переконаний у тому, що переможцем у цій війні буде Китай, тому також зберігатиме свою позицію щодо Пекіну. Путін змирився з тим, що є китайською шісткою. І якщо Європа хоче уникнути конфлікту, має орієнтуватися на світ, встановлений не Трампом, а Пекіном,

– пояснив Пьотр Кульпа.

Європа, додав він, має піти на торговельні угоди з Китаєм. І він має взяти на себе роль гаранта її безпеки та того, хто б стримував зазіхання Путіна. Це цілком реально.

Які ще дії Трампа викликали різку реакцію?