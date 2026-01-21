Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснив у розмові з 24 Каналом, які помилки Трампа призвели до цієї ситуації. Він наголосив, чи вдасться президенту США переманити очільника Кремля на свій бік.
До теми Володар хаосу: як Трамп рік руйнував світ, узурпував Америку та скандалив із Зеленським
Чому всі відвертаються від США?
Кульпа зазначив, що впродовж року Трамп програв тарифну та технологічну війну з Китаєм. Зараз він наблизився до реальної війни з Пекіном, адже наявні об'єктивні суперечності.
Світ, який ми знали, ґрунтувався на глобальній системі співпраці. У певний момент американські корпорації поставили жадібність вище за страх і перекинули виробництво продукції до Китаю, що призвело до того, що США залишилися з фінансовою системою, але без продукції,
– пояснив він.
Проте Сполучені Штати прокинулися надто пізно, на його думку, – сьогодні дуже мало країн вірять у те, що Трамп зможе виграти війну з придушення Пекіну. Навіть Європа відвертається від США, обмеживши за 2025 рік обсяги торгівлі з ними.
Сьогодні Трамп поводиться як ревізіоніст – так само як і Путін. Він грає на руйнування тієї системи, що працювала,
– підкреслив екссекретар польської делегації в парламенті НАТО.
Зміна гегемона, на його думку, майже ніколи не відбувається без конфлікту, тому складається ситуація, що ця війна неминуча. Питання у тому, якою вона буде та де саме відбудеться
Яку роль Трамп відводить Путіну?
"Прискорити початок війни Трамп може, підпорядкувавши собі Європу. Тому він і прагне співпраці з Москвою. Путін, як бандит, має налякати європейські країни. Тому Трамп хоче договоритися з ним коштом суверенітету країн центральної Європи – України, Польщі, країн Балтії, – щоб добитися невизначеності поведінки Путіна щодо Китаю", – відзначив він.
До слова. Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов наголосив, що заяви про введення 500% мит проти країн, що купують російську нафту, імовірно, є тиском на Путіна. Ці тарифи можуть бути запроваджені не тому, що Трамп хоче вести війну з Китаєм чи Індією. Президент США це робить, тому що ці країни підтримують Кремль, який веде війну в Україні та не хоче йти на поступки.
Проте Трамп не розуміє, що з погляду Росії він не має нічого привабливого для Кремля. Тому що Китай, на думку Кульпи, гарантує Путіну систему, як у Північній Кореї, щодо можливості передавати владу у межах сім'ї, чого Трамп не в змозі йому дати.
Також Путін переконаний у тому, що переможцем у цій війні буде Китай, тому також зберігатиме свою позицію щодо Пекіну. Путін змирився з тим, що є китайською шісткою. І якщо Європа хоче уникнути конфлікту, має орієнтуватися на світ, встановлений не Трампом, а Пекіном,
– пояснив Пьотр Кульпа.
Європа, додав він, має піти на торговельні угоди з Китаєм. І він має взяти на себе роль гаранта її безпеки та того, хто б стримував зазіхання Путіна. Це цілком реально.
Які ще дії Трампа викликали різку реакцію?
Трамп заявляє свої претензії щодо Гренландії, на що різко відреагували у Європі. У відповідь президент США запровадив тарифи проти низки країн, що підтримують Гренландію.
Наступний крок зробив Євросоюз, призупинивши ратифікацію торгівельної угоди зі США, що була укладена у 2025 році.
Також США виступили ініціаторами створення власної "Ради миру", запросивши до її складу, зокрема, Росію та Білорусь. На думку політолога Олега Саакяна, Трамп у такий спосіб намагається підтримувати власне відчуття володаря світу. Проте "Рада миру" не тільки не зможе функціонувати, але навіть не буде створена.