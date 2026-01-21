Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа объяснил в разговоре с 24 Каналом, какие ошибки Трампа привели к этой ситуации. Он отметил, удастся ли президенту США переманить главу Кремля на свою сторону.

Почему все отворачиваются от США?

Кульпа отметил, что в течение года Трамп проиграл тарифную и технологическую войну с Китаем. Сейчас он приблизился к реальной войне с Пекином, ведь имеются объективные противоречия.

Мир, который мы знали, основывался на глобальной системе сотрудничества. В определенный момент американские корпорации поставили жадность выше страха и перебросили производство продукции в Китай, что привело к тому, что США остались с финансовой системой, но без продукции,

– объяснил он.

Однако Соединенные Штаты проснулись слишком поздно, по его мнению, – сегодня очень мало стран верят в то, что Трамп сможет выиграть войну по подавлению Пекина. Даже Европа отворачивается от США, ограничив за 2025 год объемы торговли с ними.

Сегодня Трамп ведет себя как ревизионист – так же как и Путин. Он играет на разрушение той системы, работавшей,

– подчеркнул экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО.

Смена гегемона, по его мнению, почти никогда не происходит без конфликта, поэтому складывается ситуация, что эта война неизбежна. Вопрос в том, какой она будет и где именно состоится

Какую роль Трамп отводит Путину?

"Ускорить начало войны Трамп может, подчинив себе Европу. Поэтому он и стремится к сотрудничеству с Москвой. Путин, как бандит, должен напугать европейские страны. Поэтому Трамп хочет договориться с ним за счет суверенитета стран центральной Европы – Украины, Польши, стран Балтии, – чтобы добиться неопределенности поведения Путина в отношении Китая", – отметил он.

К слову. Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отметил, что заявления о введении 500% пошлин против стран, покупающих российскую нефть, вероятно, является давлением на Путина. Эти тарифы могут быть введены не потому, что Трамп хочет вести войну с Китаем или Индией. Президент США это делает, потому что эти страны поддерживают Кремль, который ведет войну в Украине и не хочет идти на уступки.

Однако Трамп не понимает, что с точки зрения России он не имеет ничего привлекательного для Кремля. Потому что Китай, по мнению Кульпы, гарантирует Путину систему, как в Северной Корее, о возможности передавать власть в пределах семьи, чего Трамп не в состоянии ему дать.

Также Путин убежден в том, что победителем в этой войне будет Китай, поэтому также будет сохранять свою позицию в отношении Пекина. Путин смирился с тем, что является китайской шестеркой. И если Европа хочет избежать конфликта, должен ориентироваться на мир, установленный не Трампом, а Пекином,

– объяснил Петр Кульпа.

Европа, добавил он, должна пойти на торговые соглашения с Китаем. И он должен взять на себя роль гаранта ее безопасности и того, кто бы сдерживал посягательства Путина. Это вполне реально.

Какие еще действия Трампа вызвали резкую реакцию?