Політолог пояснив, навіщо Трамп тисне на Зеленського перед зустріччю у Давосі

Перед зустріччю з Зеленським у Давосі Трамп заявив Reuters, що Україна не хоче мирних угод, хоча насправді Україна, ЄС та США узгодили спільні позиції, а Росія відмовляється від переговорів. Паралельно Трамп продовжує руйнувати російський тіньовий танкерний флот.

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов пояснив 24 Каналу, що це типовий стиль Трампа – тиснути на опонента перед переговорами, тому до його риторики не варто ставитися надто серйозно.

Дивіться також: Оприлюднено архівне відео реакції Трампа на згоду Зеленського із припиненням вогню

Чи може тиск Трампа прискорити дії Кремля?

Робота щодо зближення позицій між ЄС, Україною та США вже проведена. Україна зробила все, щоб зблизити позиції зі США за допомогою ЄС, а Росія – нічого.

"Якщо Трамп говоритиме, що Зеленський заважає миру, але паралельно руйнуватиме російський тіньовий танкерний флот, можна потерпіти його риторику – головне дії. Після Венесуели та затримання російських танкерів, коли Росія нічого не зробила, Трамп може більше не розглядати Путіна як рівноправного партнера чи опонента", – зазначив Леонов.

Невідомо, як Трамп сприймає Путіна, але є надія на тиск на Росію – радник з нацбезпеки Майкл Волц говорить про "зелене світло" законопроєкту Грема – Блюменталя та можливий тиск на Іран.

Ситуація виглядає знайомою. Трамп закликав до повстання в Ірані, пообіцяв допомогу, з'явився спецпредставник Стів Віткофф і виходить, що іранський режим отримав передишку, виграв час. Тепер мова йде про переговори та вимоги, які режим аятол, очевидно, не виконуватиме, але поки говоритимуть, то час мине. Будемо сподіватися, що хоча б у Кремля час закінчується,

– підкреслив Леонов.

Що відомо про хід мирних переговорів?