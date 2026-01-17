Политолог объяснил, зачем Трамп давит на Зеленского перед встречей в Давосе
- Трамп давит на Зеленского перед встречей в Давосе, заявляя, что Украина не хочет мирных соглашений, хотя позиции Украины, ЕС и США согласованы, а Россия отказывается от переговоров.
- Александр Леонов отметил, что это типичный стиль Трампа и не стоит воспринимать его риторику серьезно.
Перед встречей с Зеленским в Давосе Трамп заявил Reuters, что Украина не хочет мирных соглашений, хотя на самом деле Украина, ЕС и США согласовали общие позиции, а Россия отказывается от переговоров. Параллельно Трамп продолжает разрушать российский теневой танкерный флот.
Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов объяснил 24 Каналу, что это типичный стиль Трампа – давить на оппонента перед переговорами, поэтому к его риторике не стоит относиться слишком серьезно.
Может ли давление Трампа ускорить действия Кремля?
Работа по сближению позиций между ЕС, Украиной и США уже проведена. Украина сделала все, чтобы сблизить позиции с США с помощью ЕС, а Россия – ничего.
"Если Трамп будет говорить, что Зеленский мешает миру, но параллельно разрушать российский теневой танкерный флот, можно потерпеть его риторику – главное действия. После Венесуэлы и задержания российских танкеров, когда Россия ничего не сделала, Трамп может больше не рассматривать Путина как равноправного партнера или оппонента", – отметил Леонов.
Неизвестно, как Трамп воспринимает Путина, но есть надежда на давление на Россию – советник по нацбезопасности Майкл Волц говорит о "зеленом свете" законопроекта Грэма – Блюменталя и возможном давлении на Иран.
Ситуация выглядит знакомой. Трамп призвал к восстанию в Иране, пообещал помощь, появился спецпредставитель Стив Уиткофф и получается, что иранский режим получил передышку, выиграл время. Теперь речь идет о переговорах и требованиях, которые режим аятолл, очевидно, не будет выполнять, но пока будут говорить, то время пройдет. Будем надеяться, что хотя бы у Кремля время заканчивается,
– подчеркнул Леонов.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия прибыли в США для обсуждения мирного соглашения с американской стороной.
- Украинская делегация в США должна предоставить партнерам конкретные данные о последствиях российских ударов. Зеленский подчеркнул, что эти атаки вредят дипломатическому процессу.
- Путин стремится договориться с США, чтобы интегрировать Россию в европейскую систему безопасности и сохранить влияние на внутреннюю политику европейских стран.