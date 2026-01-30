"Я просто заплющив очі": Трамп запевнив, що не спав під час наради
- Дональд Трамп заявив, що під час засідання кабінету міністрів він не спав, а просто нудьгував, тому заплющував очі.
- Трамп також зазначив, що мало спить, і скоротив засідання, пропустивши виступи кількох посадовців.
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час засідання кабінету міністрів у грудні він не спав, а просто нудьгував, тому й періодично заплющував очі.
Про це йдеться в матеріалі Reuters.
Чи справді Трамп заснув?
Дональд Трамп звернувся до чиновників, які сміялися, у залі засідань кабінету в Білому домі.
Дехто казав: він заплющив очі. Послухайте, там стало досить нудно. Я не спав. Я просто їх заплющив, бо хотів забратися звідти до біса,
– пояснив він.
Американський лідер додав, що він взагалі "мало спить".
Варто зазначити, Трамп зробив ці заяви під час телевізійного 81-хвилинного засідання кабінету, яке він скоротив порівняно зі звичним форматом, пропустивши виступи кількох посадовців і традиційний обмін запитаннями з журналістами.
У Reuters додали, що у свої 79 років Трамп регулярно прагне розвіяти сумніви щодо своєї бадьорості. Він неодноразово наголошував журналістам на своїх когнітивних здібностях, доручив помічникам оприлюднювати більше зустрічей у своєму графіку та час від часу натякав на можливість балотуватися на третій термін.
Цікаво! Трамп не перший президент, який відкидає сумніви щодо своєї витривалості. У 1980-х прессекретаря Рональда Рейгана, Марліна Фіцвотера, також просили пояснити моменти, коли президент часів холодної війни, якому було за 70, начебто дрімав на публіці.
ЗМІ обговорюють здоров'я Трампа
22 січня у Давосі Дональд Трамп підписав угоду про створення Ради миру. Під час урочистої церемонії увагу багатьох ЗМІ привернув великий синець на лівій руці американського президента.
Речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла, що Трамп отримав синяк, вдарившись рукою об кут столу під час заходу. Вона зазначила, що президент схильний до появи синців через щоденний прийом аспірину, про що раніше повідомляли його лікарі
Раніше у президента США діагностували хронічну венозну недостатність після медичного обстеження через набрякання ніг.