"Я просто закрыл глаза": Трамп заверил, что не спал во время совещания
- Дональд Трамп заявил, что во время заседания кабинета министров он не спал, а просто скучал, поэтому закрывал глаза.
- Трамп также отметил, что мало спит, и сократил заседание, пропустив выступления нескольких чиновников.
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время заседания кабинета министров в декабре он не спал, а просто скучал, поэтому и периодически закрывал глаза.
Об этом говорится в материале Reuters.
Действительно ли Трамп заснул?
Дональд Трамп обратился к чиновникам, которые смеялись, в зале заседаний кабинета в Белом доме.
Некоторые говорили: он закрыл глаза. Послушайте, там стало довольно скучно. Я не спал. Я просто их закрыл, потому что хотел убраться оттуда к черту,
– объяснил он.
Американский лидер добавил, что он вообще "мало спит".
Стоит отметить, Трамп сделал эти заявления во время телевизионного 81-минутного заседания кабинета, которое он сократил по сравнению с привычным форматом, пропустив выступления нескольких чиновников и традиционный обмен вопросами с журналистами.
В Reuters добавили, что в свои 79 лет Трамп регулярно стремится развеять сомнения относительно своей бодрости. Он неоднократно подчеркивал журналистам на своих когнитивных способностях, поручил помощникам обнародовать больше встреч в своем графике и время от времени намекал на возможность баллотироваться на третий срок.
Интересно! Трамп не первый президент, который отвергает сомнения относительно своей выносливости. В 1980-х пресс-секретаря Рональда Рейгана, Марлина Фицвотера, также просили объяснить моменты, когда президент времен холодной войны, которому было за 70, якобы дремал на публике.
СМИ обсуждают здоровье Трампа
22 января в Давосе Дональд Трамп подписал соглашение о создании Совета мира. Во время торжественной церемонии внимание многих СМИ привлек большой синяк на левой руке американского президента.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала, что Трамп получил синяк, ударившись рукой об угол стола во время мероприятия. Она отметила, что президент склонен к появлению синяков из-за ежедневного приема аспирина, о чем ранее сообщали его врачи
Ранее у президента США диагностировали хроническую венозную недостаточность после медицинского обследования из-за отечности ног.