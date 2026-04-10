Алкоголь у великодньому кошику: що дозволяють священники і де межа

З року в рік виникає питання: чи можна класти в кошик алкоголь і чи не відмовть священник у його освяченні. Натомість святі отці кажуть, що ніхто виймати вино з великоднього кошика не буде. Якщо людина хоче освятити саме це, то заборони немає.

24 Канал поспілкувався зі священником храму святих Кирила і Методія у Львові та керівником пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отцем Михайлом Квасюком стосовно того, що можна класти до великоднього кошика на освячення.

Чи можна ставити до кошика алкоголь?

Як пояснює отець Михайло Костюк, навіть якщо люди кладуть до кошика нетипові продукти для Великодня, як-от вино, то священники насправді не відмовляють їх освячувати. Тобто церква не буде в цьому перешкоджати.

Втім священник пояснює, що традиції освячення мають глибший зміст. Зокрема він розповідає, що у свято Преображення віряни освячують фрукти як подяку за врожай, тобто це символ завершення природного циклу та вдячності за дари землі.

Так само з Великоднем. Чому ми освячуємо всю цю їжу? Для того, щоб подякувати Господу, попросити його благословення,

– каже отець Михайло.

Таким чином, кожен має самостійно визначити, що саме покласти до кошика. І в цьому важливо не лише звичаї, а й те, чи буде ця їжа корисною та чи відповідати вона реальним потребам людини.

Яке значення має вино?

У коментарі для УНІАН священник Олексій Мельниченко пояснює, що вино насправді має біблійне значення, а тому "Кагор" чи інші сорти все ж таки дозволяються для освячення. Натомість якщо говорити про міцніший алкоголь, як-от горілка, коньяк та інші, то воно категорично заборонені.

За церковними канонами, споживання алкоголю можливе лише, якщо воно розумне і людина, яка прийшла до церкви, має усвідомлювати, що це суперечить самому змісту свята, додає священник.

Крім того, не варто класти до кошика такі речі, як гроші, прикраси чи інші матеріальні речі. Для освячення таких речей є окремі молитви. Відтак за потреби можна звернутися до священника індивідуально у будь-який інший день.

