Один из таких альбомов вышел еще в начале 1980-х, но и сегодня остается самым продаваемым в истории. Его автор – король поп-музыки Майкл Джексон, пишет Grunge.

Какой альбом является самым продаваемым в истории

Самым продаваемым музыкальным альбомом в мире за всю историю является "Thriller" Майкла Джексона. Пластинка вышла в ноябре 1982 года и стала шестым сольным альбомом певца.

Джексон вместе с продюсером Куинси Джонсом намеревался вновь оживить хит-парады. Они создали разноплановый альбом, в котором соединили различные жанры и стили инструментального сопровождения.

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Майкл Джексон / Архивное фото

Для "Thriller" отобрали всего 9 композиций из примерно 600 песен. Запись длилась около шести месяцев в Westlake Recording Studios в Лос-Анджелесе.

Первой композицией альбома стала "Wanna Be Startin' Somethin'". Она соединила изящную лирику, электронные драм-машины, духовые инструменты и хоровой вокал, продемонстрировав широту музыкальной палитры Джексона.

Из девяти песен семь были выпущены в качестве синглов. Первым стал "The Girl Is Mine" – дуэт Джексона с Полом Маккартни, который поднялся на второе место в чарте Billboard Hot 100. Следующие синглы также попадали в топ-10. В частности, "Billie Jean" и "Beat It" возглавили Billboard Hot 100.

Такой успех помог "Thriller" постепенно подняться на вершину чартов. В феврале 1983 года альбом достиг первого места и оставался там в течение 37 недель.

"Thriller" / Обложка альбома

По оценкам, на сегодняшний день "Thriller" был продан тиражом около 70 миллионов физических копий. Альбом остается популярным и спустя десятилетия. По состоянию на середину 2026 года одноименный клип набрал более 1,1 миллиарда просмотров на YouTube.

В 2026 году "Thriller" также вновь поднялся в чарте Billboard 200 после выхода биографического фильма "Майкл". В 2020-х годах альбом уже попадал в топ-10 вместе со сборником синглов Джексона "Number Ones".

Как клип на "Thriller" изменил музыкальные видео

"Thriller" оказал огромное влияние не только на музыку, но и на поп-культуру. Особенно этому способствовало одноименное музыкальное видео, вышедшее в 1983 году.

13-минутный клип больше напоминал короткометражный фильм, чем обычное музыкальное видео. По сюжету Майкл Джексон вместе с девушкой идет на просмотр фильма ужасов, но они покидают зал, когда она пугается.

Michael Jackson – Thriller: смотрите видео

Впоследствии пара сталкивается с целой толпой зомби, что перерастает в знаменитый танцевальный номер с участием Джексона.

Клип на песню "Thriller" произвел революцию в восприятии музыкальных клипов как зрителями, так и их создателями.