Один із таких альбомів вийшов ще на початку 1980-х, але й сьогодні залишається найбільш продаваним в історії. Його автор – король поп-музики Майкл Джексон, пише Grunge.

Який альбом є найпродаванішим в історії

Найпродаванішим музичним альбомом у світі за всю історію є "Thriller" Майкла Джексона. Платівка вийшла у листопаді 1982 року та стала шостим сольним альбомом співака.

Джексон разом із продюсером Квінсі Джонсом мав намір знову оживити хіт-паради. Вони створили різноплановий альбом, у якому поєднали різні жанри та стилі інструментального супроводу.

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Майкл Джексон / Архівне фото

Для "Thriller" відібрали лише 9 композицій із приблизно 600 пісень. Запис тривав близько шести місяців у Westlake Recording Studios у Лос-Анджелесі.

Першою композицією альбому стала "Wanna Be Startin' Somethin'". Вона поєднала витончену лірику, електронні драм-машини, духові інструменти та хоровий вокал, продемонструвавши широту музичної палітри Джексона.

Із дев'яти пісень сім випустили як сингли. Першим стала "The Girl Is Mine" – дует Джексона з Полом Маккартні, який піднявся на друге місце в чарті Billboard Hot 100. Наступні сингли також потрапляли до топ-10. Зокрема, "Billie Jean" та "Beat It" очолили Billboard Hot 100.

Такий успіх допоміг "Thriller" поступово піднятися на вершину чартів. У лютому 1983 року платівка досягла першого місця та залишалася там протягом 37 тижнів.

"Thriller" / Обкладинка альбому

За оцінками, на сьогодні "Thriller" продався тиражем близько 70 мільйонів фізичних копій. Альбом залишається популярним і через десятиліття. Станом на середину 2026 року однойменний кліп має понад 1,1 мільярда переглядів на YouTube.

У 2026 році "Thriller" також знову піднявся в чарті Billboard 200 після виходу біографічного фільму "Майкл". У 2020-х роках альбом уже потрапляв до топ-10 разом зі збіркою синглів Джексона "Number Ones".

Як кліп до "Thriller" змінив музичні відео

Величезний вплив "Thriller" мав не лише на музику, а й на попкультуру. Особливо цьому посприяло однойменне музичне відео, яке вийшло у 1983 році.

13-хвилинний кліп більше нагадував короткометражний фільм, ніж звичайне музичне відео. За сюжетом Майкл Джексон разом із дівчиною йде на перегляд фільму жахів, але вони залишають зал, коли вона лякається.

Michael Jackson – Thriller: дивіться відео

Згодом пара зустрічає цілий натовп зомбі, що переростає у знаменитий танцювальний номер за участю Джексона.

Кліп на "Thriller" спричинив революцію у сприйнятті музичних кліпів як глядачами, так і їхніми творцями.