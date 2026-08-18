Впрочем, один случай заставил Пономарева оставить любимое занятие и вернуться к музыке. Об этом артист рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Что известно о спортивной карьере Пономарева

В детстве музыкальные способности Пономарева заметили еще в школе. Учителя посоветовали отдать мальчика в музыкальную школу, однако семья не могла долго оплачивать его обучение.

Я три месяца ходил. Мама потом сказала: "Извини, я не могу". Ну, и я пошел заниматься спортом,

– вспомнил певец.

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Пономарев выбрал бокс, поскольку занятия были бесплатными. Этим видом спорта он занимался около семи лет и даже участвовал в соревнованиях.

Александр Пономарев дал интервью Дмитрию Гордону: смотрите видео

Однако впоследствии произошло то, что поставило точку в его спортивной карьере. Пономарев начал стремительно терять зрение. По его словам, еще за неделю до соревнований у него было стопроцентное зрение, а уже после них он не мог разглядеть цифры на троллейбусах.

"Я пошел к врачу – минус два. Он говорит: „Саша, тебе нужно завязывать с этим“, – рассказал артист.

Александр Пономарев / Фото из соцсетей артиста

Как бокс привел Пономарева к музыке

После этого Пономарев решил поступить в музыкальное училище. Там он встретил преподавателя Виктора Супрунова, который согласился его обучать, хотя до этого у парня не было серьезной музыкальной подготовки.

Я пришел – он говорит: "А ты где учился? Кто ты?" Я говорю: "Нигде, но очень хочу петь". Он говорит: "Пой",

– вспомнил Пономарев.

Пономарев мог стать профессиональным боксером / Фото из соцсетей артиста

Преподаватель согласился взять его к себе, но поставил непростое условие: за один год Пономарев должен был догнать однокурсников, которые до поступления семь лет учились в музыкальной школе.

Несмотря на это, Пономарев справился с задачей. Так случайное изменение в его жизни фактически привело будущего артиста на большую сцену.