Впрочем, один случай заставил Пономарева оставить любимое занятие и вернуться к музыке. Об этом артист рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
Что известно о спортивной карьере Пономарева
В детстве музыкальные способности Пономарева заметили еще в школе. Учителя посоветовали отдать мальчика в музыкальную школу, однако семья не могла долго оплачивать его обучение.
Я три месяца ходил. Мама потом сказала: "Извини, я не могу". Ну, и я пошел заниматься спортом,
– вспомнил певец.
Пономарев выбрал бокс, поскольку занятия были бесплатными. Этим видом спорта он занимался около семи лет и даже участвовал в соревнованиях.
Александр Пономарев дал интервью Дмитрию Гордону: смотрите видео
Однако впоследствии произошло то, что поставило точку в его спортивной карьере. Пономарев начал стремительно терять зрение. По его словам, еще за неделю до соревнований у него было стопроцентное зрение, а уже после них он не мог разглядеть цифры на троллейбусах.
"Я пошел к врачу – минус два. Он говорит: „Саша, тебе нужно завязывать с этим“, – рассказал артист.
Александр Пономарев / Фото из соцсетей артиста
Как бокс привел Пономарева к музыке
После этого Пономарев решил поступить в музыкальное училище. Там он встретил преподавателя Виктора Супрунова, который согласился его обучать, хотя до этого у парня не было серьезной музыкальной подготовки.
Я пришел – он говорит: "А ты где учился? Кто ты?" Я говорю: "Нигде, но очень хочу петь". Он говорит: "Пой",
– вспомнил Пономарев.
Пономарев мог стать профессиональным боксером / Фото из соцсетей артиста
Преподаватель согласился взять его к себе, но поставил непростое условие: за один год Пономарев должен был догнать однокурсников, которые до поступления семь лет учились в музыкальной школе.
Несмотря на это, Пономарев справился с задачей. Так случайное изменение в его жизни фактически привело будущего артиста на большую сцену.