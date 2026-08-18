Втім, один випадок змусив Пономарьова залишити улюблене заняття та повернутися до музики. Про це артист розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Що відомо про спортивну кар'єру Пономарьова

У дитинстві музичні здібності Пономарьова помітили ще в школі. Вчителі порадили віддати хлопця до музичної школи, однак родина не могла довго оплачувати його навчання.

Я три місяці походив. Мама сказала потім: "Вибачай, я не можу". Ну, і я пішов займатися спортом,

– пригадав співак.

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Пономарьов обрав бокс, оскільки заняття були безкоштовними. Цим видом спорту він займався близько семи років і навіть брав участь у змаганнях.

Олександр Пономарьов дав інтерв'ю Дмитру Гордону: дивіться відео

Однак згодом сталося те, що поставило крапку в його спортивній кар'єрі. Пономарьов почав стрімко втрачати зір. За його словами, ще за тиждень до змагань він мав стовідсотковий зір, а вже після них не міг розгледіти цифри на тролейбусах.

"Я пішов до лікаря – мінус два. Каже: "Сашо, тобі треба зав'язуватися із цим", – розповів артист.

Олександр Пономарьов / Фото з соцмереж артиста

Як бокс привів Пономарьова до музики

Після цього Пономарьов вирішив вступити до музичного училища. Там він зустрів викладача Віктора Супрунова, який погодився його навчати, хоча до цього хлопець не мав серйозної музичної підготовки.

Я прийшов – він каже: "А ти де вчився? Хто ти?" Я говорю: "Ніде, але дуже хочу співати". Він каже: "Співай",

– пригадав Пономарьов.

Пономарьов міг стати професійним боксером / Фото з соцмереж артиста

Викладач погодився взяти його до себе, але поставив непросту умову, за один рік Пономарьов мав наздогнати однокурсників, які до вступу сім років навчалися в музичній школі.

Попри це, Пономарьов впорався із завданням. Так випадкова зміна в його житті фактично привела майбутнього артиста на велику сцену.