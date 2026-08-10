Речь идет о Хмельницком, который сегодня является одним из крупнейших областных центров западной Украины. 24 Канал рассказывает, как менялось название родного города Александра Пономарева.

Какие названия носил Хмельницкий в прошлом

История современного Хмельницкого берет свое начало от небольшого поселения Плоскиров, которое также называли Плоскировцами. По данным Хмельницкого городского совета, первое известное письменное упоминание о нем датируется 10 февраля 1431 года.

Точное время основания поселения неизвестно. В то же время историки предполагают, что люди могли жить на этой территории значительно раньше.

Где расположен Хмельницкий: смотрите на карте

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В течение следующих веков Плоскиров оставался небольшим населенным пунктом. В период с 1493 по 1793 год число его жителей не превышало 3 тысяч человек.

Развитию поселения мешало и его географическое положение. Плоскиров находился недалеко от Черного пути, по которому часто передвигались крымские татары. Из-за постоянных набегов население сокращалось, а само поселение неоднократно пришло в упадок.

Уже в 1795 году после присоединения Подолья к Российской империи была образована Подольская губерния. Именно тогда в документах город уже фигурировал под названием Проскуров.

Проскуров на карте / Фото Wikipedia

Точных документальных свидетельств о том, когда и почему именно произошла трансформация названия с Плоскирова на Проскуров, нет. Поэтому исследователи не могут с уверенностью сказать, произошло ли это из-за ошибки в документах или название изменили сознательно.

В то же время новый топоним довольно быстро прижился. В частности, он был созвучен слову "проскура" – христианскому обрядовому хлебцу небольшого размера.

Когда Проскуров стал Хмельницким

Как пишет Хмельницкая РГА, окончательное изменение названия произошло 16 января 1954 года. Тогда Президиум Верховной Рады Украинской ССР принял указ о переименовании города Проскуров в Хмельницкий. Одновременно Каменец-Подольскую область переименовали в Хмельницкую.

Это решение было принято накануне 300-летия Переяславской Рады, которое советская власть тогда трактовала как "воссоединение" Украины с Россией. Новое название город получил в честь гетмана Богдана Хмельницкого.

Интересно, что непосредственной связи между украинским гетманом и самим городом нет. Ни один известный факт из жизни Хмельницкого не свидетельствует о том, что он бывал в Плоскирове или Проскурове.