Йдеться про Хмельницький, якийсь нині є одним із найбільших обласних центрів заходу України. 24 Канал розповідає, як змінювалася назва рідного міста Олександра Пономарьова.

Які назви мав Хмельницький у минулому

Історія сучасного Хмельницького бере початок від невеликого поселення Плоскирів, яке також називали Плоскирівцями. За даними Хмельницької міської ради, перша відома письмова згадка про нього датується 10 лютого 1431 року.

Точний час заснування поселення невідомий. Водночас історики припускають, що люди могли жити на цій території значно раніше.

Де розташований Хмельницький: дивіться на карті

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Упродовж наступних століть Плоскирів залишався невеликим населеним пунктом. У період із 1493 до 1793 року кількість його мешканців не перевищувала 3 тисячі людей.

Розвитку поселення заважало і його географічне розташування. Плоскирів знаходився неподалік Чорного шляху, яким часто рухалися кримські татари. Через постійні набіги населення скорочувалося, а саме поселення неодноразово занепадало.

Вже у 1795 році після приєднання Поділля до Російської імперії утворили Подільську губернію. Саме тоді в документах місто вже фігурувало під назвою Проскурів.

Проскурів на карті / Фото Wikipedia

Точних документальних свідчень про те, коли й чому саме відбулася трансформація назви з Плоскирова на Проскурів, немає. Тому дослідники не можуть напевно сказати, чи сталося це через помилку в документах, чи назву змінили свідомо.

Водночас новий топонім досить швидко прижився. Зокрема, він був співзвучним зі словом "проскура" – християнський обрядовий хлібець невеличкого розміру.

Коли Проскурів став Хмельницьким

Як пише Хмельницька РВА, остаточна зміна назви відбулася 16 січня 1954 року. Тоді Президія Верховної Ради Української РСР ухвалила указ про перейменування міста Проскурів на Хмельницький. Одночасно Кам'янець-Подільську область перейменували на Хмельницьку.

Це рішення ухвалили напередодні 300-річчя Переяславської ради, яке радянська влада тоді трактувала як "возз'єднання" України з Росією. Нову назву місто отримало на честь гетьмана Богдана Хмельницького.

Цікаво, що безпосереднього зв'язку між українським гетьманом і самим містом немає. Жоден відомий факт із життя Хмельницького не свідчить про те, що він перебував у Плоскирові чи Проскурові.