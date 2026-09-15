Уравнение, которое разделило пользователей в соцсетях, опубликовал пользователь @BholanathDutta в X. О том, каков правильный ответ и в чем заключается главная ловушка этой задачи, пишет Daily Mail.

Какое уравнение разделило сеть

Задача выглядит следующим образом: 10 + 10 × 0 + 10 = ?. В комментариях под задачей мнения пользователей разделились.

Одни считали, что ответ равен 10, другие получали 30, а некоторые даже называли результат 110.

Уравнение, которое разделило сеть / Фото 24 Канала

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Однако правильный ответ другой. Большинство пользователей допустили ошибку из-за неправильного порядка выполнения математических действий.

Как решить уравнение

Многие люди начинают решать пример слева направо и сначала складывают 10 + 10, затем умножают полученное число на 0 и в конце прибавляют еще 10. В результате они получают 10. Однако такой способ решения противоречит правилам арифметики.

Головоломка построена на порядке выполнения математических действий. Это правило часто запоминают по аббревиатуре PEMDAS, которая напоминает, что сначала выполняются действия в скобках, затем степени, умножение и деление, а уже после них – сложение и вычитание.

Именно поэтому сначала нужно выполнить умножение, а уже после этого – сложение. То есть: 10 × 0 = 0. После этого у нас получается более простой пример: 10 + 0 + 10 = 20

Итак, правильный результат – 20. Главная ловушка этой головоломки заключается именно в том, что умножение имеет приоритет над сложением.