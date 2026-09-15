Рівняння, яке розділило людей у соцмережах, опублікував користувач @BholanathDutta у X. Про те, якою є правильна відповідь та у чому полягає головна пастка цього завдання, пише Daily Mail.

Яке рівняння розділило мережу

Завдання виглядає наступним чином: 10 + 10 × 0 + 10 = ?. У коментарях під завданням думки користувачів розділилися.

Одні вважали, що відповідь становить 10, інші отримували 30, а дехто навіть називав результат 110.

Рівняння, яке розділило мережу / Фото 24 Каналу

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Однак правильна відповідь є іншою. Більшість користувачів зробили помилку через неправильний порядок виконання математичних дій.

Яким є розв'язання рівняння

Чимало людей починає рахувати приклад зліва направо і спочатку додає 10 + 10, потім множить отримане число на 0 і в кінці додає ще 10. У результати вони отримують 10. Однак такий спосіб розв'язання суперечить правилам арифметики.

Головоломка побудована на порядку виконання математичних дій. Це правило часто запам'ятовують за абревіатурою PEMDAS, яка нагадує, що спочатку виконуються дії в дужках, потім степені, множення та ділення, а вже після них – додавання й віднімання.

Саме тому спочатку потрібно виконати множення, а вже після цього – додавання. Тобто: 10 × 0 = 0. Після цього маємо простіший приклад: 10 + 0 + 10 = 20

Отже, правильний результат – 20. Головна пастка цієї головоломки полягає саме в тому, що множення має пріоритет над додаванням.