24 Канал собрал самые теплые ответы пользователей, которые рассказали, чем, по их мнению, пахнет область, в которой они родились.

Чем пахнут области Украины?

Автор поста спросила: "Чем пахнет область Украины, в которой вы родились? Указывайте сразу и область, и запах".

В ответ украинцы начали делиться своими ассоциациями. Самые романтичные описания достались югу.

Один из пользователей написал о Запорожской области: "Соленым воздухом, вареной кукурузой и креветками, раскаленным песком и самыми вкусными помидорами".

Не менее атмосферными были воспоминания о Крыме. Пользовательница кратко ответила: "АРК. Морем". Другие дополнили этот образ ароматами кипарисов, меда, персиков, абрикосов, винограда, инжира, ялтинского лука и ленкоранской акации.

О Херсонской области вспоминали с особой теплотой. Один из комментаторов написал, что она пахнетстепными травами, берегом Каховского водохранилища, ночными лягушками, арбузами, помидорами, рыбалкой и даже запахом пороха в сезон охоты.

Мелитополь и запах черешни / @_elenbond

Об Ивано-Франковской области написали так: "Ивано-Франковск пахнет Карпатами, свежестью дождей, ароматной выпечкой и утренним кофе".

Неожиданный ответ оставили о Житомирской области: "Бумагой (город, где изготавливают банкноты)". Комментарий быстро собрал реакции благодаря своей оригинальности.

Самое подробное описание своего края дал пользователь из Львова. По его словам, все зависит от направления ветра: если дует с запада – город пахнет шоколадом, со стороны фабрики "Галка" – кофе, а иногда ветер приносит запах Полтвы или дыма с торфяников.

Трогательными оказались и слова о Харькове. Один из пользователей написал: "Харьков пахнет вымытым асфальтом утром летом, свежей выпечкой из "Кулиничей", фирменной пиццей из "Буфета" и... домом".

Особенно подробным оказался комментарий о Днепропетровской области. По словам автора, ее край пахнет разогретой степью, сухой травой, подсолнухами и зерном, дождем на черноземе, утренним Днепром в тумане, цветущими садами, кофейнями, трамвайными рельсами после дождя и, в конце концов, самим запахом дома.

Не менее поэтично описали и Киев. Для многих столица пахнет мокрыми каштанами после дождя, свежей выпечкой, метро, кофе "на ходу", Днепром, старыми липами и легким запахом бензина в вечерних пробках. А весной Киев пахнет сиренью и ощущением, что впереди еще целая жизнь.

Свои ассоциации вызвала и Ровенская область. Для ее жителей это прежде всего хвоя, влажный лес после дождя, черника, грибы, свежее сено, прохлада рек и цвет липы.

Одним из самых эмоциональных стал комментарий о Луганской области. Автор вспомнила родное село через запахи спелых абрикосов, скошенного сена, семян подсолнечника, зеленого лука, борща со сладким перцем, земли, меда, липы, домашнего вина и летнего душа. Завершается этот перечень словами, которые нашли отклик у многих: "Мой дом пахнет болезненными воспоминаниями и всегда надеждой на лучшее".

А один из комментариев заставил многих задуматься. Его автор призналась, что после потери родного города еще долго чувствовала его запах даже за границей:

Я не знаю, как описать запах своего города, но первые полгода после его разрушения он преследовал меня повсюду: во сне, на улочках чужой страны, в каких-то деталях быта и ароматах еды. Теперь даже сны становятся все реже, и я боюсь, что когда-нибудь забуду его.

В комментариях пользователи отметили, что запахи часто сохраняют воспоминания лучше, чем фотографии. Именно поэтому для кого-то родной край пахнет морем, для кого-то – кофе или свежей выпечкой, а для других самым главным ароматом навсегда остается запах дома.