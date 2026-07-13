24 Канал зібрав найтепліші відповіді користувачів, які розповіли, чим, на їхню думку, пахне область, де вони народилися.

Чим пахнуть області України?

Авторка допису запитала: "Чим пахне область України, в якій ви народились? Пишіть одразу і область, і запах."

У відповідь українці почали ділитися власними асоціаціями. Найромантичніші описи дісталися півдню.

Один із користувачів написав про Запорізьку область: "Солоним повітрям, вареною кукурудзою і креветками, розпеченим піском і найсмачнішими помідорами".

Не менш атмосферними були спогади про Крим. Користувачка коротко відповіла: "АРК. Морем." Інші доповнили цей образ ароматами кипарисів, меду, персиків, абрикосів, винограду, інжиру, ялтинської цибулі та ленкоранської акації.

Про Херсонщину згадували з особливою теплотою. Один із коментаторів написав, що вона пахне степовими травами, берегом Каховського водосховища, нічними жабами, кавунами, помідорами, риболовлею та навіть запахом пороху в сезон полювання.

Мелітополь і запах черешень / @_elenbond

Про Івано-Франківщину написали так: "Франківськ пахне Карпатами, свіжістю дощів, ароматною випічкою та ранковою кавою".

Неочікувану відповідь залишили про Житомирщину: "Папером (місто, де виготовляють банкноти)". Коментар швидко зібрав реакції через свою оригінальність.

Найдетальніше свій край описав користувач зі Львова. За його словами, усе залежить від напрямку вітру: якщо дме із заходу – місто пахне шоколадом, із боку фабрики "Галка" – кавою, а інколи вітер приносить запах Полтви чи диму з торфовищ.

Зворушливими виявилися й слова про Харків. Один із користувачів написав: "Харків пахне вимитим асфальтом зранку влітку, свіжою випічкою з "Кулінічів", фірмовою піцою з "Буфету" і... домом".

Особливо детальним виявився коментар про Дніпропетровщину. За словами авторки, її край пахне розігрітим степом, сухою травою, соняшниками й зерном, дощем на чорноземі, ранковим Дніпром у тумані, квітучими садами, кав'ярнями, трамвайними коліями після дощу і, зрештою, самим запахом дому.

Не менш поетично описали й Київ. Для багатьох столиця має аромат мокрих каштанів після дощу, свіжої випічки, метро, кави "на ходу", Дніпра, старих лип і легкого запаху бензину у вечірніх заторах. А навесні Київ пахне бузком і відчуттям, що попереду ще ціле життя.

Свої асоціації викликала й Рівненщина. Для її жителів це насамперед хвоя, вологий ліс після дощу, чорниця, гриби, свіже сіно, прохолода річок і цвіт липи.

Одним із найемоційніших став коментар про Луганщину. Авторка згадала рідне село через запахи стиглих абрикосів, чорнобривців, скошеного сіна, соняшникового насіння, зеленої цибулі, борщу із солодким перцем, землі, меду, липи, домашнього вина та літнього душу. Завершується цей перелік словами, які знайшли відгук у багатьох: "Мій дім пахне болючими спогадами і завжди надією на краще".

А один із коментарів змусив багатьох замислитися. Його авторка зізналася, що після втрати рідного міста ще довго відчувала його запах навіть за кордоном:

Я не знаю, як описати запах свого міста, але перші пів року після його знищення він переслідував мене всюди: уві сні, на вуличках чужої країни, у якихось деталях побуту й ароматах їжі. Тепер навіть сниться все рідше, і я боюся, що колись його забуду.

У коментарях користувачі зауважили, що запахи часто зберігають спогади краще за фотографії. Саме тому для когось рідний край пахне морем, для когось – кавою чи свіжою випічкою, а для інших найголовнішим ароматом назавжди залишається запах дому.