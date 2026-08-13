В начале 1980-х годов Каваллари завершил карьеру гонщика и вернулся в родную Адрию на севере Италии. Его семья владела мукомольным заводом, поэтому он привлек двух пекарей-экспертов по муке, чтобы вместе с ним разработать классический итальянский хлеб, пишет Mashed.

Как появилась чиабата

К тому времени французский багет уже более века оставался популярным в Италии. Он покорил любителей хлеба простым рецептом из дрожжей, муки, воды и соли. Поэтому в 1982 году Каваллари решил создать итальянскую альтернативу.

Команда экспериментировала со временем расстойки и уровнем гидратации теста. Каваллари хотел использовать очень влажное тесто, а оливковое масло должно было помочь сохранить его достаточно эластичным, чтобы оно не рвалось при растягивании.

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Чиабата / Фото Pexels

В результате получился хлеб с упругой текстурой и пористой мякотью. Чиабата быстро стала популярной в местных ресторанах и пекарнях. Уже к 1985 году ее продавали в сети Marks & Spencer, а через десять лет бренд Ciabatta Italiana получил лицензию на производство в 11 странах.

Почему чиабата отличается от багета

На первый взгляд чиабата и багет имеют много общего. Для обоих используют муку, воду, дрожжи и соль. Однако тесто для чиабаты имеет значительно более высокий уровень гидратации, а также в него добавляют оливковое масло.

Отличаются эти хлеба и по форме. Название "baguette" в переводе с французского означает "палочка" или "батон", тогда как итальянское слово "ciabatta" переводится как "тапочки".

Багет / Фото Unsplash

Итальянский автор кулинарных книг Жан Сальвадоре в интервью The New York Times в 1992 году сравнил чиабатту со старым тапочком, в котором человек ходит, сгорбившись. Именно эта грубая, деревенская форма стала одной из ее характерных черт.

В то же время внешний вид чиабатты был частью замысла ее создателя. Арнальдо Каваллари в интервью The Guardian говорил, что его хлеб напоминает людям о старинных сортах и имеет "вкус старинного хлеба".

Еще одно важное отличие – текстура. Чиабата имеет упругую, но в то же время легкую и рыхлую мякоть с большим количеством воздушных пустот. Французский багет также воздушный, однако для него характерны более мелкие поры и хрустящая корочка.