На початку 1980-х років Кавалларі завершував кар'єру гонщика та повернувся до рідної Адрії на півночі Італії. Його родина володіла борошномельним заводом, тож він залучив двох пекарів-експертів з борошна, щоб разом з ним розробити класичний італійський хліб, пише Mashed.

Як з'явилася чіабата

На той час французький багет вже понад століття залишався популярним в Італії. Він підкорив любителів хліба простим рецептом із дріжджів, борошна, води та солі. Тож у 1982 році Кавалларі вирішив створити італійську альтернативу.

Команда експериментувала з часом вистоювання та рівнем гідратації тіста. Кавалларі хотів використати дуже вологе тісто, а оливкова олія мала допомогти зберегти його достатньо еластичним, щоб воно не рвалося під час розтягування.

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Чіабата / Фото Pexels

У результаті вийшов хліб із пружною текстурою та пористою м'якушкою. Чіабата швидко стала популярною в місцевих ресторанах і пекарнях. Уже до 1985 року її продавали в мережі Marks & Spencer, а за десять років бренд Ciabatta Italiana отримав ліцензію для виробництва в 11 країнах.

Чим чіабата відрізняється від багету

На перший погляд чіабата та багета мають багато спільного. Для обох використовують борошно, воду, дріжджі та сіль. Однак тісто для чіабати має значно вищий рівень гідратації, а також до нього додають оливкову олію.

Відрізняються ці хліби й формою. Назва "baguette" у перекладі з французької означає "паличка" або "батон", тоді як італійське слово "ciabatta" перекладається як "капці".

Багет / Фото Unsplash

Італійський автор кулінарних книг Жан Сальвадоре в інтерв'ю The New York Times у 1992 році порівняв чіабату зі старим капцем, в якому людина ходить, згорбившись. Саме ця груба, сільська форма стала однією з її характерних рис.

Водночас зовнішній вигляд чіабати був частиною задуму її творця. Арнальдо Кавалларі в інтерв'ю The Guardian казав, що його хліб нагадує людям про старовинні сорти та має "смак старовинного хліба".

Ще одна важлива відмінність – текстура. Чіабата має пружний, але водночас легкий і пухкий м'якуш із великою кількістю повітряних порожнин. Французький багет також є повітряним, однак для нього характерні дрібніші пори та хрустка скоринка.