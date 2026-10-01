В детективе главное – выяснить, кто совершил преступление, найти доказательства и постепенно приблизиться к разгадке, тогда как триллер в большей степени сосредоточен на опасности и напряжении. 24 Канал совместно с национальной книжной платформой Yakaboo собрали 5 романов, в которых именно расследование становится движущей силой сюжета, даже если герои рискуют собственной жизнью.

"Клуб Отелло"

Шестеро незнакомцев знакомятся в группе поддержки после развода. Они заключают необычную сделку: каждый должен отомстить бывшему партнеру другого участника, чтобы настоящий заказчик остался вне подозрений.

Однако план быстро выходит из-под контроля. Бывшие партнеры начинают умирать, а сами участники заговора становятся подозреваемыми.

Дебютный роман британского писателя Джея Ди Пеннингтона сочетает в себе черный юмор, психологическое напряжение и детективную интригу. У каждого персонажа есть свой мотив, и каждый что-то скрывает.

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"Клуб Отелло" / Фото Yakaboo

Идея книги возникла на основе реальных историй разводов родственников автора. Сюжет также перекликается с шекспировским "Отелло" и классической детективной схемой обмена преступлениями.

Главная загадка романа заключается не только в том, кто стоит за смертями. Читателю также придется следить за тем, как далеко люди готовы зайти ради мести, которую считают справедливой.

"Возвращение Мориарти. Шерлок Холмс мертв, но его заклятый враг – нет"

Что было бы, если бы после стычки у Рейхенбахского водопада профессор Мориарти выжил? В романе британского писателя Джека Андерсона именно ему приходится расследовать загадочное убийство.

Мориарти скрывается под чужим именем и оказывается в старинном поместье. Там родственники спорят из-за наследства, пропадает золотая реликвия, а ужин заканчивается отравлением.

"Возвращение Мориарти. Шерлок Холмс мертв, но его заклятый враг – нет" / Фото Yakaboo

Чтобы спастись и не раскрыть свою истинную личность, Мориарти использует свой острый ум и начинает искать преступника. Ему помогает Клара Мендель, которая становится его полноценной напарницей в расследовании.

В романе есть все знакомые элементы классического детектива – замкнутый круг подозреваемых, скрытые мотивы, письма, показания и семейные тайны. В то же время автор предлагает собственное переосмысление мира Артура Конан Дойла.

"Пылающая библиотека"

На побережье шотландских островов находят тело женщины. Сначала она кажется обычной жительницей небольшого поселения, однако впоследствии выясняется, что ее смерть связана с старинной рукописью.

Ключом к загадке становится небольшой фрагмент вышивки. Он приводит к многолетнему противостоянию двух тайных женских организаций.

"Пылающая библиотека" / Фото Yakaboo

Исследовательницу Аню Браун привлекают к переводу текстов, которые могут помочь раскрыть эту тайну. Так современное уголовное расследование сочетается с историческими загадками и атмосферой dark academia.

В романе есть зашифрованные тексты, средневековые манускрипты и отсылки к реальной рукописи Войнича. Ее язык и происхождение до сих пор остаются предметом исследований.

"Химия смерти. Первое расследование"

После гибели жены и дочери судебный антрополог Дэвид Хантер бросает карьеру в Лондоне. Он поселяется в тихом городке в Норфолке, однако находка женского тела на болотах заставляет его вернуться к прежней работе.

Когда исчезает еще одна женщина, Хантер начинает расследование. Он использует знания судебной антропологии, чтобы по состоянию останков и мельчайшим следам установить обстоятельства преступления.

"Химия смерти. Первое расследование" / Фото Yakaboo

Британский писатель и журналист Саймон Беккетт создал этого персонажа после посещения Центра антропологических исследований Университета Теннесси. Там ученые изучают процессы разложения человеческих тел и помогают криминалистам устанавливать обстоятельства смерти.

"Химия смерти" стала первой книгой серии о Дэвиде Хантере. Роман был номинирован на премию Duncan Lawrie Dagger, а в 2023 году по мотивам первых двух книг вышел шестисерийный сериал Paramount+.

В этом детективе важную роль играют научные доказательства. В то же время атмосфера маленького городка, где люди начинают подозревать друг друга, придает истории психологическое напряжение.

"Не совсем мертва"

После жестокого нападения в ночь Хэллоуина 27-летняя Джет узнает, что из-за смертельной травмы мозга ей, скорее всего, осталось жить всего семь дней. Она решает использовать это время, чтобы найти человека, который пытался ее убить.

Джет начинает собственное расследование и по-новому смотрит на состоятельную семью, бывших друзей и других близких людей. Среди них может быть тот, кто стоит за нападением.

"Не совсем мертва" / Фото Yakaboo

Британская писательница Холли Джексон, известная серией "Руководство по убийству для хорошей девочки", создала свой первый детектив для взрослой аудитории, основанный на необычной идее: героиня должна раскрыть собственное убийство еще до того, как оно произойдет.

Книга стала бестселлером The New York Times и победила в Goodreads Choice Awards 2025 в категории детективов и триллеров.

Ограниченное время придает сюжету динамику триллера. В то же время главная загадка остается детективной: кто напал на Джет, какой у него был мотив и успеет ли она доказать правду?