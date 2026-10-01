У детективі головне – з'ясувати, хто скоїв злочин, знайти докази та поступово наблизитися до розгадки, тоді як трилер більше зосереджується на небезпеці й напрузі. 24 Канал разом із національною книжковою платформою Yakaboo зібрали 5 романів, у яких саме розслідування стає рушієм сюжету, навіть якщо герої ризикують власним життям.

"Клуб Отелло"

Шестеро незнайомців знайомляться у групі підтримки після розлучення. Вони укладають незвичну угоду: кожен має помститися колишньому партнеру іншого учасника, щоб справжній замовник залишився поза підозрою.

Однак план швидко виходить з-під контролю. Колишні партнери починають помирати, а самі учасники змови стають підозрюваними.

Дебютний роман британського письменника Джея Ді Пеннінгтона поєднує чорний гумор, психологічну напругу та детективну інтригу. Кожен персонаж має власний мотив і щось приховує.

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"Клуб Отелло" / Фото Yakaboo

Ідея книжки виникла з реальних історій розлучень родичів автора. Сюжет також перегукується із шекспірівським "Отелло" та класичною детективною схемою обміну злочинами.

Головна загадка роману полягає не лише в тому, хто стоїть за смертями. Читачеві також доведеться стежити за тим, наскільки далеко люди готові зайти заради помсти, яку вважають справедливою.

"Повернення Моріарті. Шерлок Голмс мертвий, але його заклятий ворог – ні"

Що було б, якби після сутички біля Рейхенбахського водоспаду професор Моріарті вижив? У романі британського письменника Джека Андерсона саме йому доводиться розслідувати загадкове вбивство.

Моріарті переховується під чужим ім'ям і опиняється у старовинному маєтку. Там родичі сперечаються через спадщину, зникає золота реліквія, а вечеря закінчується отруєнням.

"Повернення Моріарті. Шерлок Голмс мертвий, але його заклятий ворог – ні" / Фото Yakaboo

Щоб урятуватися та не розкрити свою справжню особу, Моріарті використовує свій гострий розум і починає шукати злочинця. Допомагає йому Клара Мендель, яка стає його повноцінною напарницею у розслідуванні.

У романі є всі знайомі елементи класичного детективу - замкнене коло підозрюваних, приховані мотиви, листи, свідчення та сімейні таємниці. Водночас автор пропонує власне переосмислення світу Артура Конан Дойла.

"Палаюча бібліотека"

На узбережжі шотландських островів знаходять тіло жінки. Спочатку вона здається звичайною мешканкою невеликої громади, однак згодом з'ясовується, що її смерть пов'язана зі старовинним рукописом.

Ключем до загадки стає невеликий фрагмент вишивки. Він приводить до багаторічного протистояння двох таємних жіночих організацій.

"Палаюча бібліотека" / Фото Yakaboo

Дослідницю Аню Браун залучають до перекладу текстів, які можуть допомогти розкрити цю таємницю. Так сучасне кримінальне розслідування поєднується з історичними загадками та атмосферою dark academia.

У романі є зашифровані тексти, середньовічні манускрипти та відсилання до реального рукопису Войнича. Його мова та походження досі залишаються предметом досліджень.

"Хімія смерті. Перше розслідування"

Після загибелі дружини й доньки судовий антрополог Девід Гантер залишає кар'єру в Лондоні. Він оселяється у тихому містечку в Норфолку, однак знахідка жіночого тіла на болотах змушує його повернутися до колишньої роботи.

Коли зникає ще одна жінка, Гантер починає розслідування. Він використовує знання судової антропології, щоб за станом останків і найдрібнішими слідами встановити обставини злочину.

"Хімія смерті. Перше розслідування" / Фото Yakaboo

Британський письменник і журналіст Саймон Бекетт створив персонажа після відвідування Центру антропологічних досліджень Університету Теннессі. Там науковці вивчають процеси розкладання людських тіл і допомагають криміналістам встановлювати обставини смерті.

"Хімія смерті" стала першою книжкою серії про Девіда Гантера. Роман номінували на премію Duncan Lawrie Dagger, а у 2023 році за мотивами перших двох книжок вийшов шестисерійний серіал Paramount+.

У цьому детективі важливу роль відіграють наукові докази. Водночас атмосфера маленького містечка, де люди починають підозрювати одне одного, додає історії психологічної напруги.

"Не достоту мертва"

Після жорстокого нападу в ніч Геловіну 27-річна Джет дізнається, що через смертельне ушкодження мозку їй, найімовірніше, залишилося жити лише сім днів. Вона вирішує використати цей час, щоб знайти людину, яка намагалася її вбити.

Джет починає власне розслідування та по-новому дивиться на заможну родину, колишніх друзів та інших близьких людей. Серед них може бути той, хто стоїть за нападом.

"Не достоту мертва" / Фото Yakaboo

Британська письменниця Голлі Джексон, відома серією "Посібник з убивства для хорошої дівчинки", створила свій перший детектив для дорослої аудиторії навколо незвичної ідеї: героїня має розкрити власне вбивство ще до того, як воно відбудеться.

Книжка стала бестселером The New York Times і перемогла в Goodreads Choice Awards 2025 у категорії детективів і трилерів.

Обмежений час додає сюжету динаміки трилера. Водночас головна загадка залишається детективною: хто напав на Джет, який у нього був мотив і чи встигне вона довести правду?